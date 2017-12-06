Школьница 13 лет из Бреста разыскивается милицией

В Бресте 2 декабря ушла из дома и не вернулась Алина Литвинчук.

По информации правоохранителей, с заявлением о пропаже девочки обратилась ее мать, которая сообщила, что дочь ушла из дома после ссоры в 14 часов 2 декабря, и до сих пор о ней ничего неизвестно.

Девочка состоит на учете инспекции по делам несовершеннолетних, в милиции сообщают, что она может находиться в компаниях, распивающих спиртные напитки.

Рост пропавшей – 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные, крашеные, до плеч, на пояснице имеется родинка. Девочка была одета в черную куртку с капюшоном, такого же цвета облегающие брюки, рубашку в клетку и серую вязаную шапку.

ОВД Московского района Бреста просит граждан, что-либо знающих о местонахождении Алины Литвинчук, сообщить об этом по телефонам 8 033 900-45-55, 8 029 791-00-78, 8 (0162) 47-91-32, 8 (0162) 47-90-50 или 102. Анонимность гарантируется.