Американский эсминец, получивший название USS Michael Monsoor (DDG 1001), сошел с верфи Bath Iron Works в городе Бат (штат Мэн). Сейчас корабль направляется в Атлантический океан, где он пройдет необходимые испытания. На вооружение ВМС США эсминец, который строился с марта 2010 года, должен поступить в следующем году.



© AFP/ Ben STANSALL Королева Елизавета II станет "крестной" крупнейшего авианосца

Первый Zumwalt (DDG-1000) — все корабли работают на электричестве — был спущен на воду 29 октября 2013 года. Эсминец оборудован принципиально новым радаром и гидролокатором, мощными ракетами и другими видами вооружений, а футуристический стелс-дизайн сделает его незаметным для радаров противника. На Zumwalt могут базироваться один вертолет Sikorsky SH-60 Sea Hawk и три беспилотника MQ-8 Fire Scout.

В планах Пентагона было обзавестись 32 такими эсминцами. Но из-за высокой цены проекта американское военное руководство приняло решение сократить заказ до 24 единиц, затем до семи и, наконец, до трех. В настоящее время ведется достройка третьего эсминца — DDG-1002 Линдон Джонсон.