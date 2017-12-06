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Американцы спустили на воду второй "эсминец будущего"

06.12.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Американский эсминец, получивший название USS Michael Monsoor (DDG 1001), сошел с верфи Bath Iron Works в городе Бат (штат Мэн). Сейчас корабль направляется в Атлантический океан, где он пройдет необходимые испытания. На вооружение ВМС США эсминец, который строился с марта 2010 года, должен поступить в следующем году.

Американцы спустили на воду второй "эсминец будущего"
© AFP/ Ben STANSALL
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Первый Zumwalt (DDG-1000) — все корабли работают на электричестве — был спущен на воду 29 октября 2013 года. Эсминец оборудован принципиально новым радаром и гидролокатором, мощными ракетами и другими видами вооружений, а футуристический стелс-дизайн сделает его незаметным для радаров противника. На Zumwalt могут базироваться один вертолет Sikorsky SH-60 Sea Hawk и три беспилотника MQ-8 Fire Scout.

В планах Пентагона было обзавестись 32 такими эсминцами. Но из-за высокой цены проекта американское военное руководство приняло решение сократить заказ до 24 единиц, затем до семи и, наконец, до трех. В настоящее время ведется достройка третьего эсминца — DDG-1002 Линдон Джонсон.

 
 
Ссылка на источник 32
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Сперва военные США хотели построить 32 таких корабля, но из-за высокой цены количество сократилось сначала до 24, затем до семи и, в итоге, до трех. Смотрите на видео,...

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