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"Спартак" пропустил 7 голов от "Ливерпуля", "Шахтер" обыграл "Манчестер Сити"

07.12.2017 01:11 — Разное | Tut.by  
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В среду прошли заключительные матчи группового этапа футбольной Лиги чемпионов.


Reuters

Московский «Спартак», которому нужно было побеждать в гостях «Ливерпуль», был разгромлен английской командой. Подопечные Юргена Клоппа отправили в ворота соперника семь безответных мячей.

В другом матче группы «Е» «Марибор» сыграл вничью с «Севилью» — 1:1.

Итоговое положение: 1. «Ливерпуль» — 12 очков, 2. «Севилья» — 9, 3. «Спартак» — 6, 4. «Марибор» — 3.

В квартете «F» донецкий «Шахтер» победил дома «Манчестер Сити» — 2:1. Эти команды в итоге и сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. «Наполи» же проиграл в гостях «Фейенорду» — 1:2. Итальянцы отправляются в Лигу Европы.

Итоговое положение: 1. «Манчестер Сити» — 15, 2. «Шахтер» — 13, 3. «Наполи» — 6, 4. «Фейенорд» — 3.

В группе «G» «Порту» в зрелищном матче разгромил «Монако» — 5:2. Турецкий «Бешикташ» же подтвердил звание лучшей команды квартета, одолев в Лейпциге «Ред Булл» — 2:1.

Итоговое положение: 1. «Бешикташ» — 14, 2. «Порту» — 10, 3. «Ред Булл» — 7, 4. «Монако» — 2.

Наконец, в группе «G» «Реал» победил «Боруссию» — 3:2, а «Тоттенхэм» — АПОЭЛ — 3:0. Таким образом, немецкий клуб отправляется в Лигу Европы, не выиграв ни одного матча на групповом этапе.

Итоговое положение: 1. «Тоттенхэм» — 16, 2. «Реал» — 13, 3. «Боруссия» — 2, 4. АПОЭЛ — 2.

 
 
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В среду прошли заключительные матчи группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

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