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Названы самые высокооплачиваемые музыканты мира

07.12.2017 07:48 — Разное | Tut.by  
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира в 2017 году. Список возглавил американский рэпер Шон Комбс, более известный как Дидди.


По информации издания, в 2017 году рэпер Шон Комбс заработал 130 миллионов долларов. Этот год стал для артиста самым прибыльным за всю карьеру. Продажа части акций компании Sean John, которая занимается производством модной одежды, принесла рэперу 70 миллионов долларов.

На втором месте рейтинга расположилась американская певица Бейонсе, которая в нынешнем году году заработала 105 миллионов долларов. Большую часть этой суммы артистке принес седьмой концертный тур в поддержку альбома Lemonade.

Третьим в списке стал канадский рэпер Дрейк. За 2017 год он заработал около 92 миллионов долларов, в том числе благодаря концертному туру в поддержку студийного альбома Views.

В десятке рейтинга также оказались канадский исполнитель Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd (92 миллиона долларов), британская группа Coldplay (88 миллионов долларов), американская рок-группа Guns N' Roses (84 миллиона долларов), канадский певец Джастин Бибер (83,5 миллиона долларов), музыкант Брюс Спрингстин (75 миллионов долларов), британская певица Адель (69 миллионов долларов) и Metallica (66,5 миллиона долларов).

Напомним, Бейонсе возглавила рейтинг самых богатых певиц 2017 года по версии Forbes.

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Теги: Минск
 
 
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира в 2017 году.

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