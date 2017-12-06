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Невероятная красота: названа "самая красивая в мире" девочка
Британское издание The Daily Mail показало "самую красивую в мире" девочку, которой стала шестилетняя россиянка Анастасия Князева. У девочки кукольная внешность и огромные голубые глаза,
Уже сейчас Анастасия работает моделью, а страничка ребенка в Instagram насчитывает 500 тысяч подписчиков.
Ранее
На данный момент француженке 16 лет, 12 из которых она работает моделью. Родители Тилан – футболист Патрик Блондо и актриса Вероника Лубри – отправили фото еще четырехлетней дочери в одно из ведущих модельных агентств, и так началась карьера малышки-красотки. Тогда она получила звание "самой красивой девочки в мире".
На шоу L'Oreal, которое прошло 1 октября в Париже,
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Самая красивая девочка живет в России
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