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Невероятная красота: названа "самая красивая в мире" девочка

07.12.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Британское издание The Daily Mail показало "самую красивую в мире" девочку, которой стала шестилетняя россиянка Анастасия Князева. У девочки кукольная внешность и огромные голубые глаза, рассказывает segodnya.ua

Уже сейчас Анастасия работает моделью, а страничка ребенка в Instagram насчитывает 500 тысяч подписчиков.

Ранее самой красивой девочкой была признана француженка Тилан Блондо, которая также обладала удивительной внешностью в шестилетнем возрасте. Она стала самой молодой моделью французского Vogue.

На данный момент француженке 16 лет, 12 из которых она работает моделью. Родители Тилан – футболист Патрик Блондо и актриса Вероника Лубри – отправили фото еще четырехлетней дочери в одно из ведущих модельных агентств, и так началась карьера малышки-красотки. Тогда она получила звание "самой красивой девочки в мире".

На шоу L'Oreal, которое прошло 1 октября в Париже, Блондо представила макияж в розовых тонах. Стилисты подобрали ей наряд в тон: модель вышла на подиум в мини-платье с флористическим принтом. Тилан также продемонстрировала сложную укладку и актуальные в сезоне весна-лето - 2018 пудровые смоки-айс.

 
 
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