Британское издание The Daily Mail показало "самую красивую в мире" девочку, которой стала шестилетняя россиянка Анастасия Князева. У девочки кукольная внешность и огромные голубые глаза, рассказывает segodnya.ua

Уже сейчас Анастасия работает моделью, а страничка ребенка в Instagram насчитывает 500 тысяч подписчиков.

Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Дек 2 2017 в 1:10 PST

Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Ноя 27 2017 в 9:27 PST

Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Ноя 7 2017 в 8:49 PST

Ранее самой красивой девочкой была признана француженка Тилан Блондо , которая также обладала удивительной внешностью в шестилетнем возрасте. Она стала самой молодой моделью французского Vogue.

На данный момент француженке 16 лет, 12 из которых она работает моделью. Родители Тилан – футболист Патрик Блондо и актриса Вероника Лубри – отправили фото еще четырехлетней дочери в одно из ведущих модельных агентств, и так началась карьера малышки-красотки. Тогда она получила звание "самой красивой девочки в мире".

Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Авг 22 2017 в 1:19 PDT

Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Сен 17 2017 в 10:08 PDT

Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Окт 17 2017 в 3:58 PDT

На шоу L'Oreal, которое прошло 1 октября в Париже, Блондо представила макияж в розовых тонах . Стилисты подобрали ей наряд в тон: модель вышла на подиум в мини-платье с флористическим принтом. Тилан также продемонстрировала сложную укладку и актуальные в сезоне весна-лето - 2018 пудровые смоки-айс.