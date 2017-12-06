ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Никакого алкоголя, кефир и массажист: что есть в райдере "Мумий Тролля"

07.12.2017 08:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Концерт «Мумий Тролля» в честь двадцатилетия группы состоится в Falcon Arena 8 декабря. За день до мероприятия организаторы поделились подробностями райдера музыкантов.


Как и 20 лет назад райдер группы не отличается пафосом. Хороший отель, но нет запроса на президентский номер для Ильи Лагутенко. Музыканты группы, за исключением фронтмена, не претендуют на бизнес-класс в самолете. Однако есть и особенности.

В номере Лагутенко обязательно должны быть темные шторы, предотвращающие проникновение солнечных лучей и дневного света в спальную комнату. Автомобиль должен быть в идеальной чистоте, даже если для этого потребуется каждые несколько часов ездить на автомойку. Кроме того, по дополнительному согласованию с менеджментом, необходимо обеспечить присутствие массажиста в гостинице до или после концерта.


Также обратило на себя внимание полное отсутствие алкоголя, что очень несвойственно для райдеров звезд, будь то рок или поп-музыка. Зато в наличии должен быть кефир. Теперь понятно, почему Илья Лагутенко в свои 49 лет так хорошо выглядит.

Напомним, концерты тура «Морская 20» уже состоялись с аншлагом во многих городах постсоветского пространства. В Минске на данный момент полностью распроданы VIP-билеты, в значительной степени — в зрительный зал.

Стоимость билетов: фанзона — 65 руб., танцпол — 50 руб.

Купить билет

Читайте также
Подсмотрели райдер Depeche Mode. А там серебряные ложки, гуакамоле и много пиццы
Черные полотенца и гладильщица костюмов: накануне концерта в Минске изучаем райдер группы «Сплин»

***

AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на концерт «Мумий Тролль» в Минске. Мероприятие пройдет 8 декабря на сцене «Фалкон Клуб», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 7 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерт "Мумий Тролля" в честь двадцатилетия группы состоится в Falcon Arena 8 декабря. За день до мероприятия организаторы поделились подробностями райдера музыкантов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Невероятная красота: названа "самая красивая в мире" девочка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика