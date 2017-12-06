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Никакого алкоголя, кефир и массажист: что есть в райдере "Мумий Тролля"
Концерт «
Как и 20 лет назад райдер группы не отличается пафосом. Хороший отель, но нет запроса на президентский номер для Ильи Лагутенко. Музыканты группы, за исключением фронтмена, не претендуют на бизнес-класс в самолете. Однако есть и особенности.
В номере Лагутенко обязательно должны быть темные шторы, предотвращающие проникновение солнечных лучей и дневного света в спальную комнату. Автомобиль должен быть в идеальной чистоте, даже если для этого потребуется каждые несколько часов ездить на автомойку. Кроме того, по дополнительному согласованию с менеджментом, необходимо обеспечить присутствие массажиста в гостинице до или после концерта.
Также обратило на себя внимание полное отсутствие алкоголя, что очень несвойственно для райдеров звезд, будь то рок или поп-музыка. Зато в наличии должен быть кефир. Теперь понятно, почему Илья Лагутенко в свои 49 лет так хорошо выглядит.
Напомним, концерты тура «Морская 20» уже состоялись с аншлагом во многих городах постсоветского пространства. В Минске на данный момент полностью распроданы VIP-билеты, в значительной степени — в зрительный зал.
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Концерт "Мумий Тролля" в честь двадцатилетия группы состоится в Falcon Arena 8 декабря. За день до мероприятия организаторы поделились подробностями райдера музыкантов.
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