Концерт « Мумий Тролля » в честь двадцатилетия группы состоится в Falcon Arena 8 декабря. За день до мероприятия организаторы поделились подробностями райдера музыкантов.





Как и 20 лет назад райдер группы не отличается пафосом. Хороший отель, но нет запроса на президентский номер для Ильи Лагутенко. Музыканты группы, за исключением фронтмена, не претендуют на бизнес-класс в самолете. Однако есть и особенности.

В номере Лагутенко обязательно должны быть темные шторы, предотвращающие проникновение солнечных лучей и дневного света в спальную комнату. Автомобиль должен быть в идеальной чистоте, даже если для этого потребуется каждые несколько часов ездить на автомойку. Кроме того, по дополнительному согласованию с менеджментом, необходимо обеспечить присутствие массажиста в гостинице до или после концерта.





Также обратило на себя внимание полное отсутствие алкоголя, что очень несвойственно для райдеров звезд, будь то рок или поп-музыка. Зато в наличии должен быть кефир. Теперь понятно, почему Илья Лагутенко в свои 49 лет так хорошо выглядит.

Напомним, концерты тура «Морская 20» уже состоялись с аншлагом во многих городах постсоветского пространства. В Минске на данный момент полностью распроданы VIP-билеты, в значительной степени — в зрительный зал.

Стоимость билетов: фанзона — 65 руб., танцпол — 50 руб. Купить билет

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AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на концерт «Мумий Тролль » в Минске. Мероприятие пройдет 8 декабря на сцене «Фалкон Клуб» , а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 7 декабря.

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