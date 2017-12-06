Сегодня мы публикуем две истории читательниц. Казалось бы, они разные, но их объединяет тема насилия и саморазрушения в отношениях. Как выйти из замкнутого круга «люблю-ненавижу», девушкам рассказывает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждём ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



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«Уже закрадываются мысли о суициде, но дети останавливают»

Помогите разобраться в жизни и в себе. Мне 26, я замужем 8 лет, воспитываю двух деток. Огромные проблемы с мужем, он часто пьет, когда пьяный иногда избивает сильно, издевается, постоянно давит психологически, оскорбляет и унижает. Хотя я молодая, стройная и довольно симпатичная. Ему 29 лет, рос один в семье и вырос чистый эгоист. Его никогда не интересуют проблемы детей, что нужно в сад или в школу, во что их одеть, чем накормить. Мои проблемы — и подавно. Я сама из не очень благополучной семьи, папа сидел пол моего детства, работал редко. Мама одна работала сутками, но все равно была любящей и заботливой. Но в какой-то момент не выдержала такой жизни и повесилась, мне тогда было 16 лет. А в 18 я встретила мужа, и обстоятельства свели нас вместе. Сейчас бежать мне некуда, ни родственников, ни друзей, где можно жить, нет. У нас с мужем общая квартира. Сейчас я очень мучаюсь, я устала от такой жизни, иногда закрадываются мысли о суициде, но дети останавливают. Хотя не думаю, что меня на долго хватит. Помогите, пожалуйста, мне кажется, я скоро сойду с ума. Извините, если рассказ получился сумбурным.



Фото: olayemiogunojo.com

«Терпела скандалы, побои и унижения… Потому что я его любила»

Здравствуйте, уважаемая редакция, меня зовут Мария, мне 30 лет, я не замужем. Я родилась в нормальной семье. Когда мне было 16 лет, отец ушел из семьи в другую, и я затаила на него сильную обиду. Мама учила меня, помогала с работой, в общем, тянула меня. Не могу сказать, что отца в моей жизни не было, но глядя на окружающих, как отцы гуляют с детьми, я почему-то не могу вспомнить такие моменты в своей жизни.

Когда я училась в университете, в 20 лет вышла замуж. По любви, он был старше на 9 лет, самостоятельный, красивый, энергичный. Но через год начались скандалы: я в силу своего вспыльчивого характера и молодости хотела, чтобы было по-моему. Хотела, чтобы муж всегда слушал и делал, как я считаю нужным. В общем, через год мы развелись. На момент развода у меня уже был молодой человек. Поэтому я не переживала и не было чувства, что я что-то не так делаю. С новым молодым человеком мы прожили три года в гражданском браке, потом поженились. У меня были сомнения, мой ли это человек. Прожили год, а потом меня начало все раздражать в нем, что в магазин без меня не может сходить, лампочку без напоминания не может вкрутить, гвоздь вбить не может.

На тот момент и мама мне начала то же самое говорить, я злилась еще больше. Детей у нас не было, мы вдвоем работали и решили, что пока нужно для себя пожить.

Чем дальше, тем хуже у меня становилось отношение к нему. Нет, я ни в коем случае этого не показывала ему. Я приходила домой, мы много разговаривали, у меня не было от него секретов. Он заботился обо мне, ни в чем не отказывал мне, ни в покупках, ни в желаниях.

Но еще через полгода от своего чувства дискомфорта я не выдержала, и на работе у меня случился роман — я влюбилась, и все. Этот человек занимал все мои мысли. И у меня в голове появилась мысль, что это он — тот единственный и неповторимый. В один вечер я пришла домой и сказала мужу, что все кончено, он ответил, что догадывался. Он собрал вещи — и мы разошлись. И в тот момент я не думала о чьих-то чувствах и переживаниях. Я думала только о том, что у меня внутри. С понравившимся молодым человеком у нас ничего не вышло, оказалось, что да — ему прикольно быть со мной, ему приятно гулять и отдыхать со мной, но, как он выразился: «Я не готов к отношениям». Вот так я осталась одна. Я очень переживала, была депрессия, пыталась заглушить эту боль алкоголем. Потом ушла в работу. Кроме работы, ничего не видела. Так я была четыре года в одиночестве. Никого не было. Со мной даже не пытались знакомиться. Я безумно переживала, я очень хотела семью и детей. И вот через четыре года я встретила его. Он полностью подходил под идеал моего мужчины. Сильный, симпатичный, самостоятельный, с квартирой и машиной. Как мне на тот момент казалось, это на 100% мой человек. Он говорил, что безумно хочет детей, строили совместные планы на будущее. Сам убирает и готовит, не пьет и не курит. В общем не мужчина, а мечта. Мы начали жить вместе, у него был сын от первого брака — ребенку 12 лет, и он жил с ним, но меня ничего не могло смутить, ведь на тот момент я уже влюбилась и готова была на все ради нас.

Полгода мы прожили, не все так идеально было, но меня все устраивало. А потом он начал курить и выпивать. У нас начались скандалы, и вот в один из таких моментов он меня ударил так, что чуть зубы не вылетели. И с этого момента началось. После скандалов он просил прощения, говорил, что такого больше не повторится, я верила. День, два было нормально — а потом опять выпивки и загулы. Как-то вечером мы поругались, он собрался и ушел. Я полночи звонила, переживала, оббегала все кабаки рядом, его нигде не было. Он явился к утру, сказал, что у друга был. И опять скандалы, побои, унижения. А потом я узнала, что он был у женщины. Говорил, что ничего не было, я поверила, он просил прощения — и я простила. Я старалась забыть, но это плохо получалось.

Но мне казалось, что я выдержу все, ведь я его люблю и мы со всем справимся. Так мы прожили почти два года. Деньги, которые он зарабатывал, почти все пропивал или прогуливал, жили на мою зарплату. Постоянные оскорбления, унижения, избиения. Я постоянно закрашивала свои синяки. Он плевал мне в лицо, прижимал мою голову ногой к полу, говорил, что я животное, что я никому не нужна, толстая и безобразная. А потом он меня выгнал, на тот момент у меня не было жилья. И не было денег. Все, что было заработано, я отдала на обстановку его квартиры и на новую технику. Выкинул меня, как ненужную вещь. Я безумно страдала, меня ломало без него. Я постоянно плакала и не находила себе места. А он мне позвонил и сказал, что у него все круто и если бы он знал, что так круто будет, выгнал бы меня раньше. Прошло совсем немного времени, боль поутихла, но я не могу больше доверять кому-то. После него я чувствую, что у меня психика подломилась. Я не могу разговаривать с людьми, малейший негатив у меня вызывает истерику. Я живу отдельно. И постоянно думаю над этим. Я не могу забыть его, не могу понять, как так, я же все для него — и любовь дарила, и ласку, и нежность. Сейчас я думаю, что это была моя последняя возможность устроить свою жизнь. Я живу на автомате, работа-дом, я не надеюсь уже устроить свою жизнь. Я смотрю на окружающих и радуюсь за них, но про себя думаю, что, кроме работы, у меня больше ничего не будет, видно, судьба у меня такая.

Комментарий психолога:

— Обе истории объединяет тема насилия. Тема отнюдь не нова, но в последнее время о ней стали активно говорить. Это меняет мировоззрение общества и дает возможность многим жертвам насилия освободиться от прошлого, обрести новую жизнь, стать независимыми.

Возведение любви в принцип жизни очень часто оборачивается ограниченностью сознания и нарушением безопасности. В результате человек перестает различать добро от зла. Оказавшись в плену своих чувств и надежд, он теряет самосознание и психологический иммунитет. Слабое сознание особенно подвержено поглощению и отказу от функционирования.

Хочется провести границу между созидательной, зрелой любовью, которая помогает людям совершенствоваться, расти, взрослеть и быть свободными, и той незрелой иллюзии, которая содержит в себе мечту об идеальном Другом, встретив которого и отдав ему всего себя без остатка (волю, сознание, ответственность, все свои заработанные деньги, отказавшись от индивидуальности) получишь полное счастье.

Отказ от независимости, безопасности, воли, границ — это регресс в младенческое состояние. Однако эта наивная младенческая мечта обрести заботу и покровительство всегда чревата крахом для взрослого человека. У многих людей это представление об отношениях является устойчивым принципом, который выливается в насилие в их адрес. Чаще встречается у личностей травмированных, с неудовлетворительным детским опытом.

Суть насилия — в связи между людьми, которая основана на терзании, причиняет много боли и вреда. Связывает людей вина, гнев, стыд, самообман и ложные надежды. Это очень сильные узы. Неумение сохранять баланс (в том числе эмоциональный и финансовый) — еще больше затрудняет отношения и делает человека уязвимым и зависимым. Оба скрывают эти отношения от общества, оба нуждаются в продолжении болезненных отношений.

Продолжение таких отношений — это тупик саморазрушения и взаиморазрушения. Со временем цикл от насилия до так называемого «медового месяца» становится всё короче, а само насилие всё интенсивнее. Бессилие и глобальное ощущение, что ничего невозможно изменить, преследует жертву и усугубляется. Поняв и признав, что самостоятельно справиться невозможно — можно обратиться за помощью. Для возрождения границ и безопасности следует начать уделять внимание своим чувствам, похороненному когда-то иммунитету.

Путь к освобождению начинается с осознания себя в качестве жертвы. Это самый трудный шаг. Сознание надежно прячет эту мысль, прикрываясь идеей любви и ложной надеждой, которые являются своеобразной анестезией. Размер ущерба мешает отказаться от продолжения. Только признав отношения насилием, а себя жертвой, все это можно прекратить. После придется с новой точки зрения пережить весь прошлый опыт, принять его и интегрировать.

Двигаться дальше — в жизнь без насилия — можно будет, только осознав причины и прожив чувства, интегрировав опыт, то есть став зрелым и независимым человеком. Это поможет отпустить прошлое и быть ему благодарным.