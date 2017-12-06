Пресс-служба брестского «Динамо» подтвердила уход Владимира Журавля с поста главного тренера, информация о котором появилась накануне.



Владимир Журавель. Фото: dynamo-brest.by

Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

— Клуб выражает благодарность Владимиру Ивановичу за плодотворный сезон, в ходе которого под его руководством был завоеван Кубок Беларуси, а также занято четвертое место в чемпионате Беларуси. Администрация, тренерский штаб и футболисты «Динамо-Брест» благодарят вас, Владимир Иванович, за профессионализм, добросовестность и самоотдачу в работе. Желаем вам удач и новых побед на тренерском пути, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Под руководством Владимира Журавля брестский клуб в 2017 году завоевал Кубок Беларуси , на пути к трофею обыграв всех призеров чемпионата страны — минское «Динамо», БАТЭ и «Шахтер».

В чемпионате Беларуси брестское «Динамо» заняло 4-е место в чемпионате Беларуси, что при определенных раскладах может стать пропуском в квалификацию Лиги Европы.

При этом старт в национальном чемпионате у брестчан не задался, и еще летом, накануне старта в Лиге Европы, поползли слухи о смене тренера. Назывался даже сменщик Журавеля — польский специалист Мацей Бартошек.

На этом нервном фоне брестское «Динамо» выступало во 2-м раунде квалификации Лиги Европы с австрийским «Альтахом», уступив сопернику по сумме двух матчей (1:1 в гостях, 0:3 дома).

А вскоре после того как польские СМИ сообщили, что брестское «Динамо» и Бартошек не договорились , ситуация отчасти успокоилась.

Владимир Журавель отвлекся от лишних мыслей, сосредоточился на главном, и брестское «Динамо», переварившее новый завоз иностранной рабочей силы, стало подниматься в турнирной таблице. Во втором круге больше очков, чем брестчане (33), набрали только минское «Динамо» (37) и БАТЭ (35).

Казалось бы, Владимир Журавель вполне доказал свою состоятельность, за полчемпионата прорвавшись с 10-го на 4-е «полуеврокубковое» место. Но осенью вновь поползли слухи, что в новом сезоне у брестского «Динамо» будет новый тренер . И вот теперь они подтвердились.