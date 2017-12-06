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Брестское "Динамо" подтвердило уход главного тренера
Пресс-служба брестского «Динамо»
Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
— Клуб выражает благодарность Владимиру Ивановичу за плодотворный сезон, в ходе которого под его руководством был завоеван Кубок Беларуси, а также занято четвертое место в чемпионате Беларуси. Администрация, тренерский штаб и футболисты «Динамо-Брест» благодарят вас, Владимир Иванович, за профессионализм, добросовестность и самоотдачу в работе. Желаем вам удач и новых побед на тренерском пути, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Под руководством Владимира Журавля брестский клуб в 2017 году
В чемпионате Беларуси брестское «Динамо» заняло 4-е место в чемпионате Беларуси, что при определенных раскладах может стать пропуском в квалификацию Лиги Европы.
При этом старт в национальном чемпионате у брестчан не задался, и еще летом, накануне старта в Лиге Европы, поползли слухи о смене тренера. Назывался даже сменщик Журавеля — польский специалист Мацей Бартошек.
На этом нервном фоне брестское «Динамо» выступало во 2-м раунде квалификации Лиги Европы с австрийским «Альтахом», уступив сопернику по сумме двух матчей (1:1 в гостях, 0:3 дома).
А вскоре после того как польские СМИ сообщили, что брестское «Динамо» и Бартошек
Владимир Журавель отвлекся от лишних мыслей, сосредоточился на главном, и брестское «Динамо», переварившее новый завоз иностранной рабочей силы, стало подниматься в турнирной таблице. Во втором круге больше очков, чем брестчане (33), набрали только минское «Динамо» (37) и БАТЭ (35).
Казалось бы, Владимир Журавель вполне доказал свою состоятельность, за полчемпионата прорвавшись с 10-го на 4-е «полуеврокубковое» место. Но осенью вновь поползли слухи, что в новом сезоне у брестского «Динамо»
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Пресс-служба брестского "Динамо" подтвердила уход Владимира Журавля с поста главного тренера, информация о котором появилась накануне.
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