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Рекорд за рекордом. Курс биткоина превысил 14 тысяч долларов
Курс биткоина вырос на 16,5%, до $ 14,507 тыс., впервые в истории торгов превысив отметку в $ 14 тыс., свидетельствуют данные электронной криптовалютной площадки
А накануне биткоин преоделел планку
Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткоинов уже «добыта».
В начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический биткоин и Bitcoin Cash. Это произошло в результате споров об обновлениях, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.
Курсы популярных криптовалют к белорусскому рублю в
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Курс биткоина вырос на 16,5%, до $ 14,507 тыс., впервые в истории торгов превысив отметку в 14 тысяч долларов.
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