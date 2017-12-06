Как добавить к кирпичной печи водяной контур и радиаторы: бюджетное отопление для дачного дома

Редкий домовладелец при мысли «а вдруг газ закончится» не задумывался о резервном теплогенераторе на «местных видах топлива». Зная о таком образе мышления людей, производители теплотехники придумывают разные гибридные варианты. Например, предлагая в качестве альтернативы газовому котлу тепловые насосы, электрокотлы, ИК-панели. Кроме уже описанных гибридов заводского изготовления, пытливый ум и умелые руки наших форумчан способны создавать самые неожиданные сочетания. Например, пользователь под ником perpetual disciple сделал кирпичную печь с водяным контуром.

Форумчанин под этим ником занимается монтажом отопительных систем профессионально. Идею — заставить печку работать как твердотопливный котел, — он реализовал в небольшом доме. При этом говорит, что ничего принципиально нового не изобрел, и решение не стоит считать инновационным — это простой и бюджетный вариант для дачи.

Зачем это было нужно? Дело в том, что хозяин дачи свою старую печь обложил вторым рядом кирпича, от чего КПД печки упал почти до нуля. И дом, хоть он совсем небольшой, трудно прогревался. Дачный сезон у владельцев начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью, поэтому нужно было что-то делать с отоплением. Так был по дешевке куплен «бэушный» твердотопливный котел. Его хотели втиснуть в небольшом помещении дома и — развести трубы к радиаторам.





Как пишет perpetual disciple, его пригласили на этапе, когда нужно было сделать обвязку котла. Он, осмотревшись, предложил свое бюджетное решение проблемы: котел убрать, чтобы место не занимал, и использовать существующую рабочую печь. Для этого ее нужно было «слегка» доработать — вставить теплообменник. То есть в итоге должна получиться печь-камин с водяным контуром. Владелец согласился, но при одном условии — работать система должна на естественной циркуляции и даже просто врезка циркуляционного насоса нежелательна. (Естественная циркуляция нужно только для того что бы предотвратить возможную аварию, при отсутствии электричества.)

Для этого был изготовлен самодельный теплообменник из труб. По приблизительным расчетам теплообменник при топке дровами может выдать 4,5 кВт, чего для отопления в межсезонье на домик площадью 36 м.кв. вполне достаточно.



































Готовое изделие было испытано давлением на 8 атмосфер. Дополнительно к нему изготовили открытый расширительный бак для естественной циркуляции.





Объем воды в системе — около 60−70 литров. Но для упрощения выполнения работ, и дальнейшего обслуживания отопительной системы, бак сделали на 15 литров из листовой стали (толщиной 2,5 мм) с сигнальной трубкой для контроля уровня воды в баке.









Для того, чтобы установить теплообменник, пришлось слегка разобрать печь.









Установили гильзы и забили асбестовым шнуром зазоры. Собрали назад разобранные кирпичи.





Далее приступили к монтажу самой системы. Трубы прокладывались с уклоном для полного опустошения на зимний период.





Установили расширительный бак и обвязали теплообменник.





Из запорной арматуры в системе — только один сливной кран, который спрятан под полом в небольшом потайном люке. Служит он как для слива теплоносителя, так и для заполнения системы. Кстати, в систему, чтобы не сливать-заполнять ее каждый раз, можно залить теплоноситель-антифриз.





Когда все было собрано, систему заполнили водой и затопили модернизированную печь. За 15−20 минут температура подачи у печи набрала 45 градусов. За час система полностью прогрелась, позабытый в спешке на подаче градусник на пятидесяти градусах лопнул, трубы подачи и обратки были горячими, руками не потрогаешь. После испытаний воду из системы слили.





Испытания показали — система полностью работает, воздушных пробок нет, прогревается довольно быстро. Самое главное — она полностью электронезависима и нет необходимости устанавливать циркуляционный насос, хотя до начала испытания это был один из главных вопросов.

Perpetual disciple говорит, что заказчик по окончанию испытания системы был доволен: печь с теплообменником оказалась оптимальным решением из всех возможных.

Вот видео с объекта с комментариями монтажника:

Кстати, на форуме можно задать вопросы автору модернизированной печи. Там есть видео и с других объектов.