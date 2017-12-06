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"Только купите": какие бонусы предлагают белорусам при продаже сверхдорогих iPhone X
Официальные продажи iPhone X стартуют в Беларуси уже завтра — 8 декабря. Многие продавцы за покупку и предзаказ смартфона предлагают различные бонусы и подарки. Мы собрали самые интересные предложения в один материал.
Напомним, что официально продаваемые в Беларуси iPhone X —
i-Store: старые iPhone в зачет стоимости новых iPhone X
В магазинах сети i-Store при покупке iPhone X предложат сдать в зачет стоимости новинки более старые смартфоны Apple, начиная от модели iPhone 4S. Сделать это будет возможно с первого дня продаж, 8 декабря.
Больше всех смогут сэкономить владельцы прошлогоднего iPhone 7 Plus — за него получится выручить до 1500 рублей. За iPhone 7 предложат до 1300 рублей. Модели iPhone 6S Plus и iPhone 6S «сбросят» соответственно до 900 и 800 рублей, iPhone 6 Plus — до 700 рублей, iPhone 6 — до 300 рублей. За компактные iPhone SE и iPhone 5S предложат до 600 и 300 рублей. При сдаче iPhone 5 и iPhone 4S получится выручить соответственно до 200 и 150 рублей.
В i-Store подчеркивают, что цифры приблизительные, а итоговая сумма зависит от состояния устройства, его возраста, числа циклов зарядки и других факторов.
Приобрести устройство можно будет как единым платежом, так и в беспроцентную рассрочку. Доставлять аппарат будут во все города Беларуси. Кроме того, при покупке смартфон предложат застраховать.
Интернет-трафик в подарок при предзаказе от velcom и МТС
Сотовый оператор velcom всем пользователям, предзаказавшим iPhone X,
В МТС при покупке новинки всем покупателям
Напомним: iPhone X — новый премиальный смартфон компании Apple, отличительными чертами которого являются вытянутый безрамочный экран, сдвоенная камера, а также система распознавания лиц пользователей Face ID. Последняя заменила «традиционный» сканер отпечатков пальцев, который используется для разблокировки аппарата или оплаты покупок в системе Apple Pay.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны компании Apple:
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Смартфоны очень дорогие, и продавцы пытаются как-то компенсировать это.
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