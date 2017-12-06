ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Захарова о решении МОК: это выдавливание России из мирового спорта

07.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Международный олимпийский комитет 5 декабря принял решение о том, что к участию в Олимпиаде 2018 года будут допущены отдельные российские спортсмены, ранее не уличенные в применении допинга, но выступать они смогут только под олимпийским флагом. В то же время на Игры не будет приглашен ни один из членов Министерства спорта и НОК РФ.

Захарова о решении МОК: это выдавливание России из мирового спорта
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Отстранение России от Олимпиады: Кремль призвал исключить эмоции

Сейчас, к сожалению, приходится наблюдать масштабную картину агрессивной кампании против Российской Федерации по целому ряду направлений, отметила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ранее мы говорили о СМИ и давлении, которому они подвергаются. Есть и открытые формы давления, и избирательное использование законов, в частности,  в США, есть и подводная часть этого айсберга", — напомнила Захарова.  

Захарова о решении МОК: это выдавливание России из мирового спорта
© Фото: личный архив Вячеслава Старшинова
Старшинов о решении МОК: это не укладывается у меня в голове

Такая же история наблюдается и в спорте, и началась она еще до старта Олимпиады в Сочи 2014 года, отметила представитель МИД РФ.

"Это безосновательные обвинения, лишение спортсменов возможности выступать на соревнованиях, это новое слово в плохом смысле "коллективной ответственности", которая распространялась на российских спортсменов…Это фактическое выдавливание России из мирового спорта", — отметила Захарова.

Речь идет не только о спорте, средствах массовой информации или политике. Это масштабное наступление, связанное с тем, что "лобовая попытка изоляции России" ранее не удалась, а желание, силы и возможности для этого остались, сказала официальный представитель МИД РФ.

Беспрецедентное и жесткое решение: как ответит Россия на решение МОК >>

Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала журналистам решение МОК об отстранении российской сборной от участия в Олимпийских играх 2018...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рекорд за рекордом. Курс биткоина превысил 14 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика