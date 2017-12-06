Захарова о решении МОК: это выдавливание России из мирового спорта /

Международный олимпийский комитет 5 декабря принял решение о том, что к участию в Олимпиаде 2018 года будут допущены отдельные российские спортсмены, ранее не уличенные в применении допинга, но выступать они смогут только под олимпийским флагом. В то же время на Игры не будет приглашен ни один из членов Министерства спорта и НОК РФ.



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Сейчас, к сожалению, приходится наблюдать масштабную картину агрессивной кампании против Российской Федерации по целому ряду направлений, отметила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ранее мы говорили о СМИ и давлении, которому они подвергаются. Есть и открытые формы давления, и избирательное использование законов, в частности, в США, есть и подводная часть этого айсберга", — напомнила Захарова.



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Такая же история наблюдается и в спорте, и началась она еще до старта Олимпиады в Сочи 2014 года, отметила представитель МИД РФ.

"Это безосновательные обвинения, лишение спортсменов возможности выступать на соревнованиях, это новое слово в плохом смысле "коллективной ответственности", которая распространялась на российских спортсменов…Это фактическое выдавливание России из мирового спорта", — отметила Захарова.

Речь идет не только о спорте, средствах массовой информации или политике. Это масштабное наступление, связанное с тем, что "лобовая попытка изоляции России" ранее не удалась, а желание, силы и возможности для этого остались, сказала официальный представитель МИД РФ.

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Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.