Сравниваем потребительские кредиты: ставки от 11,5%, суммы - до 15 000 рублей

Что происходит на рынке потребительских кредитов и на что может рассчитывать клиент, обращаясь сейчас в банк. FINANCE.TUT.BY и ЗАО «РРБ-Банк» сравнивают условия и считают, сколько придется платить и переплачивать.
Напомним, что в наш топ попадают только кредиты с «прозрачными» условиями. По ним нет дополнительных комиссий, страховок, не нужны поручители или залог, нет запретов на досрочное погашение. Нас в первую очередь интересуют предложения для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления.
Главные выводы по ситуации на рынке:
За последний месяц произошло незначительное изменение ставок у нескольких банков. Но в целом ситуация по рынку прежняя — 11,5−18% годовых, большинство предложений со ставкой до 16%.
Идея Банк и Франсабанк значительно увеличили максимальную сумму кредита. Если раньше у этих банков она составляла 10 000 рублей, то сейчас она увеличена до 25 000 рублей и 23 000 рублей соответственно.
Клиенты Банка БелВЭБ, Беларусбанка, Белинвестбанка и Франсабанка могут регулировать ставку в зависимости от срока кредита. Тут все просто: чем меньше срок, тем выгоднее для клиента.
Для тех, кто хотел бы оформить кредит без дополнительных документов, сейчас есть несколько предложений. Например, в РРБ-Банке и МТБанке это можно сделать на сумму до 15 тысяч рублей. Белинвестбанк, БТА Банк могут дать заём в размере до 5000 рублей без дополнительных документов, а Абсолютбанк, Банк Москва-Минск, БПС-Сбербанк, Паритетбанк, Идея Банк — до 3000 рублей. Однако Паритетбанк и БПС-Сбербанк без справки о доходах предлагают клиенту повышенную ставку.
Банк, кредит
Ставка (в скобках указаны изменения)
Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах
РРБ-Банк,
«12 месяцев»
13%
до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»
16,9%
до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
МТБанк,
«Проще простого»
16%
до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах
Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»
12,9%
до 12 месяцев, до 2000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»
17,9%
до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей
Банк Москва — Минск,
«на ЛИЧНОЕ»
16,8% (-0,2%)
до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей
Идея Банк,
«Простой»
29%
до 36 месяцев, до 23 000 рублей (+13 000 рублей), без справки о доходах до 3000 рублей
Паритетбанк,
Потребительский кредит
12,9% (без справки о доходах 16%)
До 84 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей
Альфа-Банк,
«По плечу»
18%
до 12 месяцев, до 3000 рублей, без справки о доходах
Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»
11,5−16,5% в зависимости от срока
до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Банк «Решение»,
«Подаркам быть»
9,99% первые 2 месяца, потом 16,8% (-1,2%)
до 48 месяцев, до 7000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Беларусбанк,
Потребительский кредит
12−16% в зависимости от срока
до 60 месяцев, сумма не ограничена, справка о доходах для любой суммы
Белинвестбанк,
«Личный выбор»
13,02% — 14,52% (-1,21%)
до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»
16,8% (+1,5% и убрали зависимость ставки от наличия справки о доходах)
до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей
БТА Банк,
«5 звезд»
10,99% первые 30 дней, потом 13,99% (-1%)
до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах
Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»
16,5% (-1,5%)
до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Цептер Банк,
«На удачу»
15,99%
до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Франсабанк,
«Возможно все»
14,5% при сроке от 13 до 60 мес., 15,5% при сроке кредита от 60 до 84 мес.
до 84 месяцев, до 25 000 рублей (+15 000 рублей), справка о доходах для любой суммы
Банк, кредит, cтавка
Макс. срок, макс. сумма, справка о доходах
РРБ-Банк,
«12 месяцев», 13%
до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта», 16,9%
до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
МТБанк,
«Проще простого», 16%
до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах
Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт», 12,9%
до 12 месяцев, до 2000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит», 17,9%
до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей
Банк Москва — Минск,
«на ЛИЧНОЕ», 16,8% (-0,2%)
до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей
Идея Банк,
«Простой», 29%
до 36 месяцев, до 23 000 рублей (+13 000 рублей), без справки о доходах до 3000 рублей
Паритетбанк,
Потребительский кредит, 12,9% (без справки о доходах 16%)
До 84 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей
Альфа-Банк,
«По плечу», 18%
до 12 месяцев, до 3000 рублей, без справки о доходах
Банк БелВЭБ,
«Спрынтар», 11,5−16,5% в зависимости от срока
до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Банк «Решение»,
«Подаркам быть», 9,99% первые 2 месяца, потом 16,8% (-1,2%)
до 48 месяцев, до 7000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Беларусбанк,
Потребительский кредит, 12−16% в зависимости от срока
до 60 месяцев, сумма не ограничена, справка о доходах для любой суммы
до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
БПС-Сбербанк,
«Пора действовать», 16,8% (+1,5% и убрали зависимость ставки от наличия справки о доходах)
до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей
БТА Банк,
«5 звезд», 10,99% первые 30 дней, потом 13,99% (-1%)
до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах
Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный», 16,5% (-1,5%)
до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Цептер Банк,
«На удачу», 15,99%
до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Франсабанк,
«Возможно все», 14,5% при сроке от 13 до 60 мес., 15,5% при сроке кредита от 60 до 84 мес.
до 84 месяцев, до 25 000 рублей (+15 000 рублей), справка о доходах для любой суммы
Какой будет платеж и итоговая переплата?
Для того чтобы понять, сколько придется платить ежемесячно, мы представили, что планируется заём в размере 1000 рублей на 1 год. Мы обратились в банки за консультацией и попросили рассчитать ежемесячный платеж и итоговую переплату для наших условий.
Банк, кредит
Ставка
Максимальный ежемесячный платеж, рублей
Итоговая переплата за весь срок, рублей
РРБ-Банк,
«12 месяцев»
13%
94,16
70,42
Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»
16,9%
91,16
93,92
МТБанк,
«Проще простого»
16%
90,73
88,76
Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»
12,9%
94,08
69,88
Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»
17,9%
91,63
99,56
Банк Москва — Минск,
«На ЛИЧНОЕ»
16,8% (-0,2%)
91,11
93,32
Идея Банк,
«Простой»
29%
97
164
Паритетбанк,
«Потребительский кредит»
12,9%
96,88
65,65
Альфа-Банк,
«По плечу»
18%
91,68
100,16
Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»
14,5%
90,02
80,24
Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»
16,5% (-1,5%)
90,97
91,64
Банк «Решение»,
«Подаркам быть»
9,99% первые 2 месяца, потом 16,8% (-1,2%)
54,17*
170,89
Беларусбанк,
Потребительский кредит
12%
100,91
70
Белинвестбанк,
«Личный выбор»
13,32%
102
72
БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»
16,8%
105
77
БТА Банк,
«5 звезд»
10,99% первые 30 дней, потом 13,99%
первые 30 дней 88, затем 90
78
Цептер Банк,
«На удачу»
15,99%
96,66
86,62
Франсабанк,
«Возможно все»
14,5%
90,02*
80,24
Банк, кредит, cтавка
Макс. ежемесячный платеж
Итоговая переплата за весь срок
РРБ-Банк,
«12 месяцев», 13%
94,16
70,42
Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта», 16,9%
91,16
93,92
МТБанк,
«Проще простого», 16%
90,73
88,76
Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт», 12,9%
94,08
69,88
Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит», 17,9%
91,63
99,56
Банк Москва — Минск,
«На ЛИЧНОЕ», 16,8% (-0,2%)
91,11
93,32
Идея Банк,
«Простой», 29%
97
164
Паритетбанк,
«Потребительский кредит», 12,9%
96,88
65,65
Альфа-Банк,
«По плечу», 18%
91,68
100,16
Банк БелВЭБ,
«Спрынтар», 14,5%
90,02
80,24
Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный», 16,5% (-1,5%)
90,97
91,64
Банк Решение,
«Подаркам быть», 9,99% первые 2 месяца, потом 16,8% (-1,2%)
54,17*
170,89
Беларусбанк,
Потребительский кредит, 12%
100,91
70
Белинвестбанк,
«Личный выбор», 13,32%
102
72
БПС-Сбербанк,
«Пора действовать», 16,8%
105
77
БТА Банк,
«5 звезд», 10,99% первые 30 дней, потом 13,99%
первые 30 дней 88, затем 90
78
Цептер Банк,
«На удачу», 15,99%
96,66
86,62
Франсабанк,
«Возможно все», 14,5%
90,02*
80,24
Самый маленький ежемесячный платеж для наших условий сейчас (1000 рублей на 12 месяцев) предлагает БТА Банк — 88 рублей первые 30 дней, а далее платеж составит 90 рублей.
Самая маленькая итоговая переплата у РРБ-Банка, Паритетбанка и Технобанка — 65,00, 69,81 рубля и 69,88 рубля соответственно.
* Уточним, что для Банка Решение расчет производился на срок 24 месяца, а для Франсабанка — на 13 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.
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