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Сравниваем потребительские кредиты: ставки от 11,5%, суммы - до 15 000 рублей

07.12.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Что происходит на рынке потребительских кредитов и на что может рассчитывать клиент, обращаясь сейчас в банк. FINANCE.TUT.BY и ЗАО «РРБ-Банк» сравнивают условия и считают, сколько придется платить и переплачивать.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что в наш топ попадают только кредиты с «прозрачными» условиями. По ним нет дополнительных комиссий, страховок, не нужны поручители или залог, нет запретов на досрочное погашение. Нас в первую очередь интересуют предложения для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления.

Главные выводы по ситуации на рынке:

  • За последний месяц произошло незначительное изменение ставок у нескольких банков. Но в целом ситуация по рынку прежняя — 11,5−18% годовых, большинство предложений со ставкой до 16%.
  • Идея Банк и Франсабанк значительно увеличили максимальную сумму кредита. Если раньше у этих банков она составляла 10 000 рублей, то сейчас она увеличена до 25 000 рублей и 23 000 рублей соответственно.
  • Клиенты Банка БелВЭБ, Беларусбанка, Белинвестбанка и Франсабанка могут регулировать ставку в зависимости от срока кредита. Тут все просто: чем меньше срок, тем выгоднее для клиента.
  • Для тех, кто хотел бы оформить кредит без дополнительных документов, сейчас есть несколько предложений. Например, в РРБ-Банке и МТБанке это можно сделать на сумму до 15 тысяч рублей. Белинвестбанк, БТА Банк могут дать заём в размере до 5000 рублей без дополнительных документов, а Абсолютбанк, Банк Москва-Минск, БПС-Сбербанк, Паритетбанк, Идея Банк — до 3000 рублей. Однако Паритетбанк и БПС-Сбербанк без справки о доходах предлагают клиенту повышенную ставку.

Банк, кредит

Ставка (в скобках указаны изменения)

Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах

РРБ-Банк,
«12 месяцев»

13%

до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»

16,9%

до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

МТБанк,
«Проще простого»

16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах

Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»

12,9%

до 12 месяцев, до 2000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»

17,9%

до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей

Банк Москва — Минск,
«на ЛИЧНОЕ»

16,8% (-0,2%)

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей

Идея Банк,
«Простой»

29%

до 36 месяцев, до 23 000 рублей (+13 000 рублей), без справки о доходах до 3000 рублей

Паритетбанк,
Потребительский кредит

12,9% (без справки о доходах 16%)

До 84 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей

Альфа-Банк,
«По плечу»

18%

до 12 месяцев, до 3000 рублей, без справки о доходах

Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»

11,5−16,5% в зависимости от срока

до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк «Решение»,
«Подаркам быть»

9,99% первые 2 месяца, потом 16,8% (-1,2%)

до 48 месяцев, до 7000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Беларусбанк,
Потребительский кредит

12−16% в зависимости от срока

до 60 месяцев, сумма не ограничена, справка о доходах для любой суммы

Белинвестбанк,
«Личный выбор»

13,02% — 14,52% (-1,21%)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»

16,8% (+1,5% и убрали зависимость ставки от наличия справки о доходах)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей

БТА Банк,
«5 звезд»

10,99% первые 30 дней, потом 13,99% (-1%)

до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах

Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»

16,5% (-1,5%)

до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Цептер Банк,
«На удачу»

15,99%

до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Франсабанк,
«Возможно все»

14,5% при сроке от 13 до 60 мес., 15,5% при сроке кредита от 60 до 84 мес.

до 84 месяцев, до 25 000 рублей (+15 000 рублей), справка о доходах для любой суммы

Банк, кредит, cтавка

Макс. срок, макс. сумма, справка о доходах

РРБ-Банк,
«12 месяцев»,
13%

до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»,
16,9%

до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

МТБанк,
«Проще простого»,
16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах

Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»,
12,9%

до 12 месяцев, до 2000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»,
17,9%

до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей

Банк Москва — Минск,
«на ЛИЧНОЕ»,
16,8% (-0,2%)

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей

Идея Банк,
«Простой»,
29%

до 36 месяцев, до 23 000 рублей (+13 000 рублей), без справки о доходах до 3000 рублей

Паритетбанк,
Потребительский кредит,
12,9% (без справки о доходах 16%)

До 84 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей

Альфа-Банк,
«По плечу»,
18%

до 12 месяцев, до 3000 рублей, без справки о доходах

Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»,
11,5−16,5% в зависимости от срока

до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк «Решение»,
«Подаркам быть»,
9,99% первые 2 месяца, потом 16,8% (-1,2%)

до 48 месяцев, до 7000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Беларусбанк,
Потребительский кредит,
12−16% в зависимости от срока

до 60 месяцев, сумма не ограничена, справка о доходах для любой суммы

Белинвестбанк,
«Личный выбор»,
13,02% — 14,52% (-1,21%)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»,
16,8% (+1,5% и убрали зависимость ставки от наличия справки о доходах)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей

БТА Банк,
«5 звезд»,
10,99% первые 30 дней, потом 13,99% (-1%)

до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах

Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»,
16,5% (-1,5%)

до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Цептер Банк,
«На удачу»,
15,99%

до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Франсабанк,
«Возможно все»,
14,5% при сроке от 13 до 60 мес., 15,5% при сроке кредита от 60 до 84 мес.

до 84 месяцев, до 25 000 рублей (+15 000 рублей), справка о доходах для любой суммы

Какой будет платеж и итоговая переплата?

Для того чтобы понять, сколько придется платить ежемесячно, мы представили, что планируется заём в размере 1000 рублей на 1 год. Мы обратились в банки за консультацией и попросили рассчитать ежемесячный платеж и итоговую переплату для наших условий.

Банк, кредит

Ставка

Максимальный ежемесячный платеж, рублей

Итоговая переплата за весь срок, рублей

РРБ-Банк,
«12 месяцев»

13%

94,16

70,42

Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»

16,9%

91,16

93,92

МТБанк,
«Проще простого»

16%

90,73

88,76

Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»

12,9%

94,08

69,88

Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»

17,9%

91,63

99,56

Банк Москва — Минск,
«На ЛИЧНОЕ»

16,8% (-0,2%)

91,11

93,32

Идея Банк,
«Простой»

29%

97

164

Паритетбанк,
«Потребительский кредит»

12,9%

96,88

65,65

Альфа-Банк,
«По плечу»

18%

91,68

100,16

Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»

14,5%

90,02

80,24

Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»

16,5% (-1,5%)

90,97

91,64

Банк «Решение»,
«Подаркам быть»

9,99% первые 2 месяца, потом 16,8% (-1,2%)

54,17*

170,89

Беларусбанк,
Потребительский кредит

12%

100,91

70

Белинвестбанк,
«Личный выбор»

13,32%

102

72

БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»

16,8%

105

77

БТА Банк,
«5 звезд»

10,99% первые 30 дней, потом 13,99%

первые 30 дней 88, затем 90

78

Цептер Банк,
«На удачу»

15,99%

96,66

86,62

Франсабанк,
«Возможно все»

14,5%

90,02*

80,24

Банк, кредит, cтавка

Макс. ежемесячный платеж
Итоговая переплата за весь срок

РРБ-Банк,
«12 месяцев»,
13%

94,16

70,42

Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»,
16,9%

91,16

93,92

МТБанк,
«Проще простого»,
16%

90,73

88,76

Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»,
12,9%

94,08

69,88

Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»,
17,9%

91,63

99,56

Банк Москва — Минск,
«На ЛИЧНОЕ»,
16,8% (-0,2%)

91,11

93,32

Идея Банк,
«Простой»,
29%

97

164

Паритетбанк,
«Потребительский кредит»,
12,9%

96,88

65,65

Альфа-Банк,
«По плечу»,
18%

91,68

100,16

Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»,
14,5%

90,02

80,24

Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»,
16,5% (-1,5%)

90,97

91,64

Банк Решение,
«Подаркам быть»,
9,99% первые 2 месяца, потом 16,8% (-1,2%)

54,17*

170,89

Беларусбанк,
Потребительский кредит,
12%

100,91

70

Белинвестбанк,
«Личный выбор»,
13,32%

102

72

БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»,
16,8%

105

77

БТА Банк,
«5 звезд»,
10,99% первые 30 дней, потом 13,99%

первые 30 дней 88, затем 90

78

Цептер Банк,
«На удачу»,
15,99%

96,66

86,62

Франсабанк,
«Возможно все»,
14,5%

90,02*

80,24

Самый маленький ежемесячный платеж для наших условий сейчас (1000 рублей на 12 месяцев) предлагает БТА Банк — 88 рублей первые 30 дней, а далее платеж составит 90 рублей.

Самая маленькая итоговая переплата у РРБ-Банка, Паритетбанка и Технобанка — 65,00, 69,81 рубля и 69,88 рубля соответственно.

* Уточним, что для Банка Решение расчет производился на срок 24 месяца, а для Франсабанка — на 13 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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