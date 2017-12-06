Сравниваем потребительские кредиты: ставки от 11,5%, суммы - до 15 000 рублей

Что происходит на рынке потребительских кредитов и на что может рассчитывать клиент, обращаясь сейчас в банк. FINANCE.TUT.BY и ЗАО «РРБ-Банк» сравнивают условия и считают, сколько придется платить и переплачивать.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что в наш топ попадают только кредиты с «прозрачными» условиями. По ним нет дополнительных комиссий, страховок, не нужны поручители или залог, нет запретов на досрочное погашение. Нас в первую очередь интересуют предложения для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления.

Главные выводы по ситуации на рынке:

За последний месяц произошло незначительное изменение ставок у нескольких банков. Но в целом ситуация по рынку прежняя — 11,5−18% годовых, большинство предложений со ставкой до 16%.

Идея Банк и Франсабанк значительно увеличили максимальную сумму кредита. Если раньше у этих банков она составляла 10 000 рублей, то сейчас она увеличена до 25 000 рублей и 23 000 рублей соответственно.

Клиенты Банка БелВЭБ, Беларусбанка, Белинвестбанка и Франсабанка могут регулировать ставку в зависимости от срока кредита. Тут все просто: чем меньше срок, тем выгоднее для клиента.

Для тех, кто хотел бы оформить кредит без дополнительных документов, сейчас есть несколько предложений. Например, в РРБ-Банке и МТБанке это можно сделать на сумму до 15 тысяч рублей. Белинвестбанк, БТА Банк могут дать заём в размере до 5000 рублей без дополнительных документов, а Абсолютбанк, Банк Москва-Минск, БПС-Сбербанк, Паритетбанк, Идея Банк — до 3000 рублей. Однако Паритетбанк и БПС-Сбербанк без справки о доходах предлагают клиенту повышенную ставку.

Банк, кредит Ставка (в скобках указаны изменения) Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах РРБ-Банк,

«12 месяцев» 13% до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта» 16,9%

до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы МТБанк,

«Проще простого» 16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт» 12,9%

до 12 месяцев, до 2000 рублей, справка о доходах для любой суммы Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит» 17,9%

до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей Банк Москва — Минск,

«на ЛИЧНОЕ» 16,8% (-0,2%)

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей Идея Банк,

«Простой» 29%

до 36 месяцев, до 23 000 рублей (+13 000 рублей), без справки о доходах до 3000 рублей Паритетбанк,

Потребительский кредит 12,9% (без справки о доходах 16%)

До 84 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3 000 рублей Альфа-Банк,

«По плечу» 18%

до 12 месяцев, до 3000 рублей, без справки о доходах Банк БелВЭБ,

«Спрынтар» 11,5−16,5% в зависимости от срока

до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк «Решение»,

«Подаркам быть» 9,99% первые 2 месяца, потом 16,8% (-1,2%)

до 48 месяцев, до 7000 рублей, справка о доходах для любой суммы Беларусбанк,

Потребительский кредит 12−16% в зависимости от срока

до 60 месяцев, сумма не ограничена, справка о доходах для любой суммы Белинвестбанк,

«Личный выбор» 13,02% — 14,52% (-1,21%)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей БПС-Сбербанк,

«Пора действовать» 16,8% (+1,5% и убрали зависимость ставки от наличия справки о доходах)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей БТА Банк,

«5 звезд» 10,99% первые 30 дней, потом 13,99% (-1%)

до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный» 16,5% (-1,5%) до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Цептер Банк,

«На удачу» 15,99%

до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк,

«Возможно все» 14,5% при сроке от 13 до 60 мес., 15,5% при сроке кредита от 60 до 84 мес.

до 84 месяцев, до 25 000 рублей (+15 000 рублей), справка о доходах для любой суммы

Банк, кредит, cтавка Макс. срок, макс. сумма, справка о доходах РРБ-Банк,

«12 месяцев»,

13% до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»,

16,9%

до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы МТБанк,

«Проще простого»,

16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»,

12,9%

до 12 месяцев, до 2000 рублей, справка о доходах для любой суммы Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит»,

17,9%

до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей Банк Москва — Минск,

«на ЛИЧНОЕ»,

16,8% (-0,2%)

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей Идея Банк,

«Простой»,

29%

до 36 месяцев, до 23 000 рублей (+13 000 рублей), без справки о доходах до 3000 рублей Паритетбанк,

Потребительский кредит,

12,9% (без справки о доходах 16%)

До 84 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей Альфа-Банк,

«По плечу»,

18%

до 12 месяцев, до 3000 рублей, без справки о доходах Банк БелВЭБ,

«Спрынтар»,

11,5−16,5% в зависимости от срока

до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк «Решение»,

«Подаркам быть»,

9,99% первые 2 месяца, потом 16,8% (-1,2%)

до 48 месяцев, до 7000 рублей, справка о доходах для любой суммы Беларусбанк,

Потребительский кредит,

12−16% в зависимости от срока

до 60 месяцев, сумма не ограничена, справка о доходах для любой суммы Белинвестбанк,

«Личный выбор»,

13,02% — 14,52% (-1,21%)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей БПС-Сбербанк,

«Пора действовать»,

16,8% (+1,5% и убрали зависимость ставки от наличия справки о доходах)

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей БТА Банк,

«5 звезд»,

10,99% первые 30 дней, потом 13,99% (-1%)

до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»,

16,5% (-1,5%) до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Цептер Банк,

«На удачу»,

15,99%

до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк,

«Возможно все»,

14,5% при сроке от 13 до 60 мес., 15,5% при сроке кредита от 60 до 84 мес.

до 84 месяцев, до 25 000 рублей (+15 000 рублей), справка о доходах для любой суммы

Какой будет платеж и итоговая переплата?

Для того чтобы понять, сколько придется платить ежемесячно, мы представили, что планируется заём в размере 1000 рублей на 1 год. Мы обратились в банки за консультацией и попросили рассчитать ежемесячный платеж и итоговую переплату для наших условий.

Банк, кредит Ставка Максимальный ежемесячный платеж, рублей Итоговая переплата за весь срок, рублей РРБ-Банк,

«12 месяцев» 13% 94,16 70,42 Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта» 16,9% 91,16 93,92 МТБанк,

«Проще простого» 16% 90,73 88,76 Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт» 12,9% 94,08 69,88 Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит» 17,9% 91,63 99,56 Банк Москва — Минск,

«На ЛИЧНОЕ» 16,8% (-0,2%) 91,11 93,32 Идея Банк,

«Простой» 29% 97 164 Паритетбанк,

«Потребительский кредит» 12,9% 96,88 65,65 Альфа-Банк,

«По плечу» 18% 91,68 100,16 Банк БелВЭБ,

«Спрынтар» 14,5% 90,02 80,24 Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный» 16,5% (-1,5%) 90,97 91,64 Банк «Решение»,

«Подаркам быть» 9,99% первые 2 месяца, потом 16,8% (-1,2%) 54,17* 170,89 Беларусбанк,

Потребительский кредит 12% 100,91 70 Белинвестбанк,

«Личный выбор» 13,32% 102 72 БПС-Сбербанк,

«Пора действовать» 16,8% 105 77 БТА Банк,

«5 звезд» 10,99% первые 30 дней, потом 13,99% первые 30 дней 88, затем 90 78 Цептер Банк,

«На удачу» 15,99% 96,66 86,62 Франсабанк,

«Возможно все» 14,5% 90,02* 80,24

Банк, кредит, cтавка Макс. ежемесячный платеж

Итоговая переплата за весь срок РРБ-Банк,

«12 месяцев»,

13% 94,16 70,42 Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»,

16,9% 91,16 93,92 МТБанк,

«Проще простого»,

16% 90,73 88,76 Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»,

12,9% 94,08 69,88 Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит»,

17,9% 91,63 99,56 Банк Москва — Минск,

«На ЛИЧНОЕ»,

16,8% (-0,2%) 91,11 93,32 Идея Банк,

«Простой»,

29% 97 164 Паритетбанк,

«Потребительский кредит»,

12,9% 96,88 65,65 Альфа-Банк,

«По плечу»,

18% 91,68 100,16 Банк БелВЭБ,

«Спрынтар»,

14,5% 90,02 80,24 Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»,

16,5% (-1,5%) 90,97 91,64 Банк Решение,

«Подаркам быть»,

9,99% первые 2 месяца, потом 16,8% (-1,2%) 54,17* 170,89 Беларусбанк,

Потребительский кредит,

12% 100,91 70 Белинвестбанк,

«Личный выбор»,

13,32% 102 72 БПС-Сбербанк,

«Пора действовать»,

16,8% 105 77 БТА Банк,

«5 звезд»,

10,99% первые 30 дней, потом 13,99% первые 30 дней 88, затем 90 78 Цептер Банк,

«На удачу»,

15,99% 96,66 86,62 Франсабанк,

«Возможно все»,

14,5% 90,02* 80,24

Самый маленький ежемесячный платеж для наших условий сейчас (1000 рублей на 12 месяцев) предлагает БТА Банк — 88 рублей первые 30 дней, а далее платеж составит 90 рублей.

Самая маленькая итоговая переплата у РРБ-Банка, Паритетбанка и Технобанка — 65,00, 69,81 рубля и 69,88 рубля соответственно.

* Уточним, что для Банка Решение расчет производился на срок 24 месяца, а для Франсабанка — на 13 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси :

Партнер проекта:



Отличная новость для населения! РРБ-Банк предлагает вклад "Безотзывный на 12 месяцев" по ставке 10,8% годовых в BYN! Фиксированная ставка, капитализация процентов, доход по вкладу НЕ ОБЛАГАЕТСЯ налогом! Инфолиния: 226 - с мобильных с 09.00 до 20.00.