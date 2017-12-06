Еще несколько десятилетий назад почти в каждом советском шкафу можно было найти акции госпредприятий, чеки и облигации. Однако развал СССР и «лихие 90-е» подпортили ценным бумагам их репутацию. TUT.BY совместно с компанией Lacerta разбирается, как, куда и, главное, зачем инвестировать сегодня. О своем опыте получения дохода нам рассказали сами держатели облигаций.

Егор Жилук, 23 года, юрист: «Доход стабилен, проблем с получением не было»



— Приобретать облигации я начал в 2010 году: это считалось отличной альтернативой вкладу, так как процентная ставка была выше в несколько раз. Когда я только заинтересовался ценными бумагами, банки предлагали в основном документарные облигации на «предъявителя» — тот, кто предоставил бумагу, получает деньги. И неважно, что она могла быть украдена или потеряна, а предъявитель — вовсе не первый держатель. Для приобретения таких облигаций банк не вправе требовать документ, удостоверяющий личность. Поэтому приобрести их может кто угодно: возраст не спрашивают.



В случае покупки облигации на «предъявителя» документ, удостоверяющий личность, не понадобится

Затем произошел значительный рост ставок по вкладам, поэтому интерес к облигациям прошел — меня привлек больший доход. В 2016 году ввели налог на вклады, ставки упали, поэтому облигации стали снова актуальны, ведь по ним можно было получить больше денег, не уплачивая налог.

Для покупки бездокументарных облигаций я обратился в банк. Специалисты внятно рассказали о процедуре открытия счетов и приобретения ценных бумаг. Поясню, что бездокументарных облигаций в материальной форме не существует — это как деньги на вкладе, только в данном случае — в виде записи на счете в специальном депозитарии, предназначенном для учета ценных бумаг. Соответственно, потерять или случайно выбросить их невозможно. Это защищает мои доходы.

Даже на уроках обществоведения школьникам рассказывают о ценных бумагах, в частности, об облигациях. А более подробную информацию всегда можно найти в интернете: на форумах, экономических сайтах, у банковских онлайн-консультантов. То есть, необходимые знания получить можно без труда.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С другой стороны, в нашей стране пока очень низкий уровень понимания рынка ценных бумаг. Даже с банковскими работниками, которые, казалось бы, обязаны быть «в теме», комичных ситуаций хватает. Однажды специалист несколько раз отправлял меня в хранилище (депозитарные ячейки), настойчиво рекомендуя держать бездокументарные облигации в ячейках банка. Я ошибку увидел. А вот представьте, что неопытный покупатель действительно заключит договор на предоставление банковской ячейки. Только что в ней хранить, если бездокументарные облигации не имеют материальной формы? С документарными облигациями все-таки проще: они бумажные и если в отделении банка имеются в наличии, то любой кассир продаст их посетителю. Но и ставка по ним ниже. К слову, мои облигации в долларах — под 6−9% годовых. Доход стабилен, ни разу не было проблем с получением.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Я работаю юристом, поэтому мне проще разобраться во всех нюансах, но в любом случае для заключения сделки необходимо прибегать к помощи профессионалов, поэтому заодно можно и проконсультироваться. Все мои ожидания оправдываются, пока эмитенты (организации, которые выпускают ценные бумаги, — прим. TUT.BY.) выполняют свои обязательства: к счастью, пока исправно и качественно.

Хочу дать несколько советов всем, кто собирается приобретать ценные бумаги. Во-первых, не держите деньги под подушкой: риск потерять их не меньше, чем риск невыплаты по облигациям. Во-вторых, государственные облигации в валюте — одни из самых надежных. Причем не обязательно заморачиваться и приобретать их на бирже: некоторые банки от своего имени осуществляют их продажу физическим лицам. Все достаточно просто и быстро. И, наконец, ценные бумаги стоит покупать у участников, зарегистрированных на территории Беларуси. Не верьте в чудеса и пустые обещания: интернет-облигации под 180% годовых на иностранном сайте, оплаченные биткойнами, скорее всего, принесут одно разочарование.



Фото носит иллюстративный характер

Владимир Иванов, 37 лет, преподаватель БНТУ: «Рынок ценных бумаг мало изучен белорусами»

— Еще до приобретения облигаций я более 8 лет занимался банковскими депозитами. Главная цель была сохранить и приумножить капитал. Длительное время депозиты показывали высокие процентные ставки. Помню времена, когда в валюте доход был 9−12% годовых, а в белорусских рублях — от 40 до 60%. Раньше прибыль была неимоверно высока из-за таких больших процентов. Но все закончилось в 2016 году. Нацбанк предпринял все, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию, соответственно, процентные ставки упали. Начали постепенно ужесточать денежно-кредитную политику. В 2016 году Нацбанк уже поделил депозиты на отзывные и безотзывные и дальше продолжал снижение ставок. Тогда я начал обращать внимание на облигации: общие познания в курсе экономики и интернет помогли разобраться в теме.

Начал тестировать рынок ценных бумаг с интернет-облигаций одного банка. Это оказалось очень доступно и просто: никуда ходить не нужно, все операции ведутся в сети. Купил бездокументарную облигацию номиналом в 100 долларов, доход по ней — 5% годовых, выплаты — раз в 3 месяца на карту.



Фото носит иллюстративный характер

Убедившись в относительной безопасности своих вложений, я стал искать новые варианты покупки ценных бумаг. Банк, в который я обращался до этого, выпускает облигации на год — меня такой маленький срок не устраивает. Поэтому я заинтересовался бумагами Министерства финансов: их выпускают лимитированным тиражом. Успел купить облигации номиналом в 1 000 долларов на 5 лет. Доход — 6,5% с выплатами раз в полгода.

Здесь есть нюансы. Чтобы иметь возможность покупки облигаций у Минфина, я должен был обратиться к брокеру, заплатив за обслуживание 25 рублей. Затем открыть счет в банке, отдав за эту услугу еще 10 рублей. И, наконец, заплатить за само приобретение облигаций — 30 рублей.

Тогда я узнал о корпоративных облигациях. Первой моей покупкой стали ценные бумаги медицинского центра. Он выпускал облигации на год. Доход обещали 8% годовых с выплатами раз в 3 месяца.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Здесь меня ждал подвох. Купив облигации за доллары, я рассчитывал получать доход именно в валюте. Но оказалось, что погашение ведется только в белорусских рублях по курсу Нацбанка. Получается, что меня ввели в заблуждение, не указав на это раньше, а узнал я о такого рода выплатах только по прошествии первых трех месяцев. Но я все равно рад, что лично протестировал рынок и узнал об особенностях, тем более, что это не последние корпоративные облигации, которые я приобрел.

Сейчас я владею ценными бумагами некоторых государственых и частных белорусских организаций. Кроме того, познакомился с дисконтными облигациями. Это когда ценную бумагу номиналом, например, в 100 долларов продают за 85. Их количество лимитировано: если облигации разобрали, нужно ждать новых до следующего выпуска.

Думаю, через несколько лет смогу жить только на доход от облигаций. Хотя всегда нужно помнить о том, что ценные бумаги — это инвестирование, а оно нередко связано и с потерей средств. Особенный риск существует при покупке корпоративных облигаций, так как никто не защищен от банкротства. Но и процент дохода у них, естественно, выше. Я всегда ориентируюсь на узнаваемость марки и стараюсь вкладывать средства в разные компании, чтобы не прогореть.



Фото носит иллюстративный характер

К сожалению, рынок ценных бумаг мало изучен белорусами. Например, один медцентр выпустил облигаций на 500 тысяч долларов (номиналом в 100 долларов), а раскупили их лишь 22 человека. Все хотят гарантий, ждут обещаний, боятся рисковать. Даже на форумах наводят смуту: одного «кинули», второй обанкротился… У нас нет примеров успешной реализации такого вида дохода. Пусть бы компании проводили регулярные беседы, вебинары, сравнивали облигации с депозитами, говорили о рисках.

Я всем советую хотя бы постепенно присматриваться к ценным бумагам. Сначала купили интернет-облигацию. Следующая ступенька — приобретение облигаций Минфина через брокера. Получили деньги, поняли, что не обманут, — перешли на ступеньку выше — можно обратить внимание и на корпоративные облигации, которые продаются через уполномоченных брокеров (наш партнер Lacerta — один из них. — прим. TUT.BY). Они могут предложить бумаги разного номинала, даже по 100 рублей. Главное помнить, что облигации — это не сомнительный вид вложений, а вполне апробированный и реальный доход, со своими гарантиями и особенностями.

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