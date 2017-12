Что слушает редакция TUT.BY прямо сейчас: плейлист от сотрудников

В многообразии музыки ориентироваться сложно: постоянно выходят новые альбомы, что-то старое почему-то забывается, а хорошие песни малоизвестных исполнителей на фоне суперхитов попросту теряются. И иногда так не хочется тратить время на составление плейлиста! МТС Music решил узнать, что слушают сотрудники TUT.BY, чтобы получилась универсальная подборка песен, где каждый сможет найти что-то на свой вкус. Плейлист доступен для бесплатного прослушивания после установки приложения на смартфон.





Марина Золотова

Главный редактор TUT.BY

— Я совсем не меломан. Музыка нужна мне для движения. И для эмоции. Для движения в прямом смысле. Одно из ярких воспоминаний детства: зарядка под Led Zeppelin, она начиналась с Immigrant Song, если быть точной. Это папа ставил пластинку на проигрывателе. Сейчас я бегаю под музыку. А вот на велике с наушниками не катаюсь — опасно. Так что мой список — это нетривиальный набор треков для любителей бега.

Trainspotting (soundtrack)

Для пробежки этот саундтрек в самый раз. Вспомните забеги Марка Рентона (Эвана Макгрегора), когда он отчаянно пытался выбрать жизнь. И Игги Поп, конечно, у него здесь сразу три трека: Lust for Life, The Passenger и Nightclubbing.

Nick Cave & The Bad Seeds - Weeping song

Наверное, прозвучит странно, но нарезать круги вокруг Мухли под этот трек - особый кайф. Да, я знаю, о чем эта песня. Под Murder Ballads, кстати, тоже можно бегать. Причем тут же еще вполне себе оптимистичное завершение в виде Death Is Not the End. А еще во время пробежки получается сосредоточиться именно на языке. И это хорошо.

Tequilajazzz - «Зимнее солнце» и «Наливайя»

У Евгения Федорова потрясающая энергетика. Прям заряжает, придает сил. А это очень важно, если бежать еще долго. Ну а «Наливайя» - это еще и виртуальная прогулка по Питеру. «Фиш фабрик», например, спокойно себе живет на Лиговском, 53 (или на улице Джона Леннона?).

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra - Bubamara

Вообще, можно смело качать полностью Black Cat White Cat или Unza Unza Time, потому что в одинаково веселом угарно-балканском ритме можно бежать и под «Бубамару», и под «Питбуля», и под «Daddy, don’t ever die on Friday». Но у «Бубамары» много разных версий. Жаль, что в кино на Black Cat White Cat Эмир Кустурица остановился. Но, возможно, у вас другое мнение.

Плейлист всех героев материала вы можете прослушать тут .

Анна Ефременко

Главный редактор AFISHA.TUT.BY

— Солидарна с теми, кто считает, что хип-хоп - главная музыка райт нау в мире в целом и в русскоязычном сегменте в частности. Поэтому в плэй-листе регулярно возникают Скриптонит, Хаски, Оксимирон, ATL, Kendrick Lamar, Skepta. Но не ими едиными.

Kendrick Lamar - DNA.

Не буду пересказывать десятки публикаций в духе “Почему Кендрик - великий музыкант”. Новый альбом вышел в апреле, а трек DNA. все еще на репите. Агрессивный, напористый, запоминающийся безумной скоростью читки и сменой темпа, он не наскучивает ни в третий, но в сто третий раз. А киномана во мне радует клип на композицию - кинематографичный с длинными планами и совсем не клиповым монтажом, отсылками то к китайскому кино, то к видео коллег.

Оксимирон - “Песенка Гремлина”

Задолго до баттла с Гнойным, Джонибоем и ST, задолго до “Горгорода” и работы с Reebok Оксимирон выпустил второй микстейп, где и была “Песенка Гремлина”. Трек злой и бескомпромиссный. В нем Иван Дорн соседствует с Доктором Менгеле, Влади - с Отто Вейнингером, а Незнайка рифмуется с American Psycho. Как-то по пути со Смоленского концерта я по неосторожности послушала его 39 раз - для здоровья не опасно, но потом еще долго «тошнит» цитатами.

Скриптонит - VBVVCTND

Первый трек, с которого началось мое знакомство со Скриптонитом. Да что мое - поговаривают, даже Басты. VBVVCTND - про парня, у которого нет папы, мамы, лаванды и даже ванны. Но чтобы понять это, придется погуглить слова песни. Впрочем, когда перестаешь отвлекаться на то, что не можешь разобрать треть текста, становится совсем хорошо. А на концертах - и вовсе отлично. Живые выступления у Скриптонита получаются разнообразнее и интереснее, чем у коллег по цеху.

Kasabian - Stevie

Kasabian - идеальная группа для любого фестиваля: зрители успевают и потанцевать, и даже послэмиться. Что еще надо? И как же досадно, что минские организаторы пока воспользовались этим лишь единожды. Зато все остальные - от Украины и России до Венгрии - используют британцев в лайнапе по полной программе. Stevie как раз отличная иллюстрация. Только скажите, что на припеве у вас не бегают мурашки!

Billy Talent - Devil on my sholder

Считайте это отголоском прошедшего “Сигета”: после любого концерта/фестиваля меня не отпускает неделями. Треку 8 лет, а ребяткам, которые валят его на концертах, - за 40, но это последнее, о чем ты думаешь, пока смотришь на их выступление. Композиция, пусть и прозвучит банально, заряжает энергией, хоть и рассказывает о человеке у черты, который dug a hole so deep.

Дмитрий Смирнов

Главный редактор 42.TUT.BY

– Я довольно консервативен в музыке, и новых исполнителей пускаю в свой плейлист «со скрипом». Чаще всего я просто выбираю на Яндексе подходящую под настроение группу и слушаю подряд ее песни. Постараюсь выбрать самые популярные из них.

Queen – White Queen (as it began)

В подростковом возрасте для меня не существовало групп, кроме Queen. У меня были кассеты со всеми их альбомами, я учил английский язык по их песням. Как истинный ценитель творчества, выберу довольно редкую песню из второго альбома группы из далекого 1974 года - White Queen (as it began) - за ее мелодичность и фирменное сочетание гитары и фортепиано. Кстати, гитарист Брайан Мэй как-то сказал, что несмотря на все последующие хиты (а их у группы огромное количество), он считает альбом Queen II лучшим.

Би-2 - Компромисс

«Выпускник-2002, для тебя поет Би-2». Я-то закончил школу раньше, но в голове почему-то засела именно эта фраза, с помощью которой рекламировался концерт группы в Минске. Би-2 я полюбил еще с «Полковника», а закрепил чувства вторым альбомом с «Зажигай» и «Рок-н-роллом». Однако сейчас выделю песню из позднего творчества. Очень уж лирика в ней нравится.

Sophie Ellis-Bextor – Heartbreak

Софи в моей жизни с университетских лет и ночных дискотек до 5 утра с последующим ожиданием открытия метро и засыпанием на парах под шумящий в голове «Murder on the dance floor». Однако сейчас самая любимая песня у нее – Heartbreak. Это просто настоящий заряд энергии, стабильно улучшающий настроение. Никогда не забуду, как она исполняла ее в Минске, будто летая по сцене Прайм-Холла. А еще мне посчастливилось побывать у нее на интервью – очень позитивная и совсем не зазвездившаяся певица.

Muse – Panic Station

Muse – одна из самых моих любимых групп. Наверное, потому, что в их творчестве чувствуется нотка Queen. Жаль, что Беллами с товарищами, наверное, никогда не доедут до Минска. Выделить среди песен что-то очень сложно, но остановлюсь на взрывномозговой Panic Station. Обязательно послушайте ее, если хотите поднять себе настроение.

Depeche Mode – Heaven

В детстве и юности я не понимал, как вообще можно слушать «депешей». Но, как и любовь к сыру, коллектив Дэйва вошел в мое сердце годам к 25. И не выходит до сих пор. Мне больше нравится их позднее творчество, а последний альбом – это вообще бомба. К сожалению, пока не получилось услышать его живьем. Свой выбор остановлю на мрачноватой Heaven 2013 года выпуска. Часто слушаю ее на репите, если на душе скребут кошки. Помогает!

Станислав Шаршуков

Редактор рубрики “Минск”

Arxi и Принцип — Острова

Помните группу Центр? Так вот, помимо Гуфа, Слима и Птахи, на заре времен там был еще такой человек, как Принцип. Ему везло меньше всех, и он много времени проводил за решеткой. Поэтому вы про него ничего и не слышали. Но в 2011 году вместе с рэпером Arxi он выдал идеальный от начала до конца лирический альбом «Острова». Треки из него я переслушиваю каждую осень. Только осторожнее: от заглавной песни вы либо впадете в депрессию, либо влюбитесь. Предпочтите второй вариант.

С.К.А.Й. — Знак оклику

Вообще, к украинскому языку и музыке у меня особая любовь. А этот трек украинской поп-рок группы «С.К.А.Й.» из того же 2011 года. С тех времен я его ни разу не удалил с плейера, и эта песня часто оказывалась со мной в разные моменты. «Я ставлю знак оклику, хоч навкруги суцільні знаки питань», — поется в ней. Попсовые, но такие правильные и мотивирующие слова.

Каста feat Sunsay — Новый путь

Эту песню из нового альбома «Касты» я бы вообще рекомендовал на факультативы по русской литературе для старшеклассников. Отличные рифмы, сравнения и глубокий смысл. «Каста» в который раз доказывает, что русский рэп не заканчивается в 30 лет. Это касается как исполнителей, так и слушателей.

Ленинград — Ч.П.Х

Уверен, что удалю эту песню после примерно двадцати прослушиваний, но сейчас она безупречна. Это даже не песня, а какой-то ситуативный маркетинг в музыке по следам нашумевшего баттла Оксимирона и Гнойного. Как это удается Шнурову — не знаю, но явно у него есть признаки гениальности. Итог — именно после этого трека я все же решился съездить в Питер и заняться там примерно тем, что предлагал Шнур.

Кино — Танец (1986)

Но все описанное выше ерунда по сравнению с «Кино», которая у меня всегда будет выше всех рейтингов. Правда, я поклонник раннего периода творчества Цоя (до 1986 года), когда у группы не было продюсера. Ведь песни о любви, весне и выпивке мне кажутся более искренними, чем принесшие коллективу популярность треки вроде «Группы крови» или «Звезды по имени Солнце». До 1986 года в «Кино» все было другим: и голос, и звук, и костюмы. Альбом «Ночь» я недавно переслушивал – без особых причин очень захотелось это сделать.

Мария Васильева

PR-менеджер TUT.BY

- Очень люблю все, что связано с chill, поэтому моя подборка, несмотря на разные стили, поможет создать плавное безмятежное настроение.

Bahramji & Maneesh De Moor – Dreamcatcher

Это безумно красивый, экзотичный и медитативный трек. Раскаты струн волшебного персидского инструмента сантур (некое подобие цимбал в Индии, Иране, Ираке) с синтетическими нотками уносят в космос, на берег океана, в джунгли или любое другое место, которое нарисует воображение! Говорят, что сантур создает звук пустоты. Если про стиль, то это - этно-эмбиент, который создает удивительный тандем - суфий Бахрамджи и музыкант из Амстердама Манеш де Мур. Суфии кружатся в бесконечном магическом танце. Так и этот трек. Просто закройте глаза и наслаждайтесь, если выдался сложный день.

Aquilo – Better off without you

Британский проект Aquilo - завсегдатай многих выпусков подкаста Chill известного российского радиоведущего и диджея Артема Дмитриева. Пронзительный, печальный, мягкий электро-поп. Эта композиция для мечтательного настроения, например, прогулок на природе. Хорошо подойдет и для йоги, пилатеса. Ребята появились в 2013 году, но выпустили уже очень много качественной и красивой музыки, в том числе и для кино.

Иван Дорн – Hardbeat

Иван Дорн в представлении не нуждается. Эта композиция с последнего англоязычного альбома (который, кстати, либо проклинают снобы, либо воспевают музыкальные каналы) нравится своей лиричностью. В ней весь Дорн - поиски и эксперименты. Медленный и плавный вокал, гитарные аккорды – настроение для бокала розового вина где-то за городом на закате.

Jessie Ware - Champagne Kisses (Darius Remix)

Динамичная и изящная композиция. Мощный голос британской исполнительницы Джесси Уэйр часто сравнивают с вокалом моей любимой дивы 1980-х Шаде. Да, нотки стиля Шаде софисти-поп (от англ. sophisticated — «изысканный, утонченный») очень угадываются в этом треке. В этой музыке царят красивые аранжировки из соула и легких направлений джаза. Джесси пришла в поп-музыку через электронику, ее дебютный альбом вышел всего 5 лет назад. Вообще, исполнительница начинала как спортивный обозреватель газеты Daily Mirror, так что в прошлом она наша коллега. Любопытный трек, послушайте!

Lemongrass – Let's Turn On

Трек, который вводит своей мелодикой в транс. Под него круто бегать в хмурую погоду. Lemongrass - проект немецкого музыканта Роланда Фосса. Он делает лиричные easy listening инструментальные композиции, с обязательным присутствием четкого бита и нежными избирательными «вкраплениями» голосов «сирен», «граций» - guest-вокалисток Индиры и Татьяны. Неспешная, умиротворяющая и немного печальная композиция. Как раз для дождливого сентября.

