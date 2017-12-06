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Белорусских Cadillac и Chevrolet больше не будет. GM будет поставлять на рынки ТС авто из США

07.12.2017 09:53 — Разное | Tut.by  
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Крупноузловой сборкой некоторых моделей концерна GM на мощностях белорусского завода «Юнисон» занялись в 2015 году. Основным рынком сбыта больших моделей Tahoe, Escalade, XT5, CTS был, конечно, российский рынок. Но GM отказался от крупноузловой белорусской сборки и переходит на поставки автомобилей из США.


В отделе продаж «Мультимоторс», официального дилера Chevrolet и Cadillac в Беларуси, подтвердили информацию. Действительно, автомобили этих марок больше не производятся в Беларуси, причем уже с середины 2017 года. Собранные автомобили реализуются в обычном порядке, а следующие партии уже будут поступать из США. Причиной отказа стало то, что белорусская сборка оказалась экономически неэффективной.

Несмотря на то, что теперь к нам будут поставляться автомобили американской сборки, концерн GM уверил, что цены увеличатся совсем незначительно.

 
 
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Концерн General Motors отказался от сборки автомобилей Chevrolet и Cadillac в Беларуси, на мощностях завода "Юнисон". Теперь на рынки ТС машины этих марок будут поставляться из...

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