|
Белорусских Cadillac и Chevrolet больше не будет. GM будет поставлять на рынки ТС авто из США
Крупноузловой сборкой некоторых моделей концерна GM на мощностях белорусского завода «Юнисон» занялись в 2015 году. Основным рынком сбыта больших моделей Tahoe, Escalade, XT5, CTS был, конечно, российский рынок. Но GM отказался от
В отделе продаж «Мультимоторс», официального дилера Chevrolet и Cadillac в Беларуси, подтвердили информацию. Действительно, автомобили этих марок больше не производятся в Беларуси, причем уже с середины 2017 года. Собранные автомобили реализуются в обычном порядке, а следующие партии уже будут поступать из США. Причиной отказа стало то, что белорусская сборка оказалась экономически неэффективной.
Несмотря на то, что теперь к нам будут поставляться автомобили американской сборки, концерн GM уверил, что цены увеличатся совсем незначительно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн General Motors отказался от сборки автомобилей Chevrolet и Cadillac в Беларуси, на мощностях завода "Юнисон". Теперь на рынки ТС машины этих марок будут поставляться из...
|
Архив (Разное)
Комментарии