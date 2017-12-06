У Мінску пакажуць калядную казку па-беларуску

Сказку для детей « Як літара Ў уратавала Каляды » покажут в Минске к новогодним праздникам. Представления состоятся в «Молодежном театре эстрады» 30 декабря и 4 января.





Сказка «Як літара Ў уратавала Каляды» — это новый детский музыкально-театральный проект Романа Орлова (бывший участник « J: МОРС »). Кто сыграет главные роли — пока держится в секрете, но организаторы и продюсеры детской постановки сообщают, что будут сюрпризы.

Что может случиться с обычными белорусскими детьми, а может даже и с их родителями в новогоднюю ночь, если дети перепутают Деда Мороза с Зюзей, Снегурочку с Лелей, и не узнают «Жыжаля» и Мару? Тогда духи белорусской вселенной остановят время и солнце не сможет взойти, а значит Новый Год и Рождество никогда не придут. Но в новом спектакле Яська и Янинка помогут исправить ситуацию, изучив белорусскую мифологию.

Понадобится ответить на множество вопросов, пройти испытания и собрать волшебные буквы в слове «надышоЎ». Особенно трудно будет найти последнюю — «Ў нескладовае». Тем временем Зюзя, Ляля, «Жыжаль», Мара и другие духи помогут детям собрать все волшебные буквы.

— Літара хаваецца ў «Чароўным Калядным Бары», і пакуль галоўная гераіня казкі дзяўчынка Янінка не знойдзе ў нескладовае — Новы Год і Каляды не надыдуць — поясняет Роман Орлов.

Спектакль пройдет в «Молодежном театре эстрады» 30 декабря в 18.00 и 4 января в 15.00. А 17 декабря здесь покажут рок-оперу «Чарадзей» .

Стоимость билетов: от 9,5 до 17 рублей Детям до 3-х лет бесплатно

Кстати, поддержать проект можно на платформе .

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