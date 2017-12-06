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У Мінску пакажуць калядную казку па-беларуску

07.12.2017 09:48 — Разное | Tut.by  
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Сказку для детей «Як літара Ў уратавала Каляды» покажут в Минске к новогодним праздникам. Представления состоятся в «Молодежном театре эстрады» 30 декабря и 4 января.


Сказка «Як літара Ў уратавала Каляды» — это новый детский музыкально-театральный проект Романа Орлова (бывший участник «J: МОРС»). Кто сыграет главные роли — пока держится в секрете, но организаторы и продюсеры детской постановки сообщают, что будут сюрпризы.

Что может случиться с обычными белорусскими детьми, а может даже и с их родителями в новогоднюю ночь, если дети перепутают Деда Мороза с Зюзей, Снегурочку с Лелей, и не узнают «Жыжаля» и Мару? Тогда духи белорусской вселенной остановят время и солнце не сможет взойти, а значит Новый Год и Рождество никогда не придут. Но в новом спектакле Яська и Янинка помогут исправить ситуацию, изучив белорусскую мифологию.

Понадобится ответить на множество вопросов, пройти испытания и собрать волшебные буквы в слове «надышоЎ». Особенно трудно будет найти последнюю — «Ў нескладовае». Тем временем Зюзя, Ляля, «Жыжаль», Мара и другие духи помогут детям собрать все волшебные буквы.

— Літара хаваецца ў «Чароўным Калядным Бары», і пакуль галоўная гераіня казкі дзяўчынка Янінка не знойдзе ў нескладовае — Новы Год і Каляды не надыдуць — поясняет Роман Орлов.

Спектакль пройдет в «Молодежном театре эстрады» 30 декабря в 18.00 и 4 января в 15.00. А 17 декабря здесь покажут рок-оперу «Чарадзей».

Стоимость билетов: от 9,5 до 17 рублей

Детям до 3-х лет бесплатно

Кстати, поддержать проект можно на платформе.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на концерт «Мумий Тролль» в Минске. Мероприятие пройдет 8 декабря на сцене «Фалкон Клуб», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 7 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Представления состоятся в "Молодежном театре эстрады" 30 декабря и 4 января.

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