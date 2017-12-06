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У Мінску пакажуць калядную казку па-беларуску
Сказку для детей «
Сказка «Як літара Ў уратавала Каляды» — это новый детский музыкально-театральный проект Романа Орлова (бывший участник «
Что может случиться с обычными белорусскими детьми, а может даже и с их родителями в новогоднюю ночь, если дети перепутают Деда Мороза с Зюзей, Снегурочку с Лелей, и не узнают «Жыжаля» и Мару? Тогда духи белорусской вселенной остановят время и солнце не сможет взойти, а значит Новый Год и
Понадобится ответить на множество вопросов, пройти испытания и собрать волшебные буквы в слове «надышоЎ». Особенно трудно будет найти последнюю — «Ў нескладовае». Тем временем Зюзя, Ляля, «Жыжаль», Мара и другие духи помогут детям собрать все волшебные буквы.
— Літара хаваецца ў «Чароўным Калядным Бары», і пакуль галоўная гераіня казкі дзяўчынка Янінка не знойдзе ў нескладовае — Новы Год і Каляды не надыдуць — поясняет Роман Орлов.
Спектакль пройдет в «Молодежном театре эстрады» 30 декабря в 18.00 и 4 января в 15.00. А 17 декабря здесь покажут
Кстати, поддержать проект можно на
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2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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Представления состоятся в "Молодежном театре эстрады" 30 декабря и 4 января.
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