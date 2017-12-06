Белорусские производители поставят в Бразилию тканей на 1,4 млн долларов





Оршанский льнокомбинат и БПХО подписали контракты на поставку тканей с бразильской компанией Viner Brasil Tecnologia.

Соответствующие договоренности достигнуты во время визита председателя "Беллегпрома" Николая Ефимчика в Бразилию в составе деловых кругов.

Подписаны контракты на поставку в Бразилию льняных и хлопчатобумажных тканей между бразильской компанией Viner Brasil Tecnologia, РУПТП "Оршанский льнокомбинат" и ОАО "БПХО". Сумма контракта Оршанского льнокомбината составляет 1 млн долларов, БПХО – 400 тыс долларов.

Николай Ефимчик также провел переговоры с почетным консулом Беларуси в Сан-Паулу Григорием Гольдшлегером и почетным консулом Беларуси в Рио-де-Жанейро Жилберто Рамосом ,соощила БЕЛТА .

Обсуждалось сотрудничество по таким направлениям, как поставки на бразильский рынок смесовых тканей с вложением вискозы; возобновление сотрудничества с белорусскими производителями в области производства и поставок мужских сорочек; расширение поставляемого в Бразилию ассортимента льняных тканей.

Также планируется поставлять на бразильский рынок ткани типа "блэкаут", постельное белье и полотенца. Кроме того, могут быть налажены поставки в Беларусь кожевенного полуфабриката "вет-блю" для обеспечения загрузки мощностей белорусских кожевенных предприятий.

