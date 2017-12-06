ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские производители поставят в Бразилию тканей на 1,4 млн долларов

07.12.2017 10:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусские производители поставят в Бразилию тканей на 1,4 млн долларов

Оршанский льнокомбинат и БПХО подписали контракты на поставку тканей с бразильской компанией Viner Brasil Tecnologia.

Соответствующие договоренности достигнуты во время визита председателя "Беллегпрома" Николая Ефимчика в Бразилию в составе деловых кругов.

Подписаны контракты на поставку в Бразилию льняных и хлопчатобумажных тканей между бразильской компанией Viner Brasil Tecnologia, РУПТП "Оршанский льнокомбинат" и ОАО "БПХО". Сумма контракта Оршанского льнокомбината составляет 1 млн долларов, БПХО – 400 тыс долларов.

Николай Ефимчик также провел переговоры с почетным консулом Беларуси в Сан-Паулу Григорием Гольдшлегером и почетным консулом Беларуси в Рио-де-Жанейро Жилберто Рамосом ,соощила БЕЛТА.

Обсуждалось сотрудничество по таким направлениям, как поставки на бразильский рынок смесовых тканей с вложением вискозы; возобновление сотрудничества с белорусскими производителями в области производства и поставок мужских сорочек; расширение поставляемого в Бразилию ассортимента льняных тканей.

Также планируется поставлять на бразильский рынок ткани типа "блэкаут", постельное белье и полотенца. Кроме того, могут быть налажены поставки в Беларусь кожевенного полуфабриката "вет-блю" для обеспечения загрузки мощностей белорусских кожевенных предприятий.
 

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оршанский льнокомбинат и БПХО подписали контракты на поставку тканей с бразильской компанией Viner Brasil Tecnologia.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусских Cadillac и Chevrolet больше не будет. GM будет поставлять на рынки ТС авто из США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика