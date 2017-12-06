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"Белавиа" заняла последнее место в рейтинге "Сервис в российском небе - 2017"

07.12.2017 09:34 — Разное | Ежедневник  
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"Белавиа" заняла последнее место в рейтинге "Сервис в российском небе - 2017"

Отраслевое агентство "АвиаПорт" на XI Международном форуме и выставке "Транспорт России" представило результаты второго исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний и рейтинг "Сервис в российском небе – 2017".

Как сообщили "Ежедневнику" в агентстве, включенным в исследование перевозчикам присвоены оценки в "звездах", отражающие набор и качество услуг, предлагаемых во время полетов внутри России и за рубеж на линиях короткой (до трех часов), средней (от трех до семи часов) и большой (свыше семи часов) длительности. Помимо этого, на оценку влияли удобство и функциональность таких удаленных каналов коммуникации авиакомпаний, как сайт и мобильное приложение.

Исследование 2017 года охватило 12 российских и восемь иностранных авиакомпаний полносервисной и гибридной бизнес-моделей, выполняющих регулярные полеты на магистральных воздушных судах.

Помимо этого, эксперты Агентства оценили сервис двух лоукост-перевозчиков, представленных на российском рынке. Масштаб проведенной работы позволяют оценить цифры: за три месяца исследователями выполнено более 80 полетов продолжительностью от одного до десяти часов, посещено 16 стран, 34 города. Суммарно в полетах эксперты провели более 12 суток, 46 ночей встречено в гостиницах. Во время исследования съедено с большим и меньшим удовольствием 68 блюд воздушных кухонь на 17 типах самолетов от ERJ 190 до Boeing 747-400.

Методика исследования, претерпевшая по сравнению с 2016 годом незначительные изменения, позволила более качественно оценить набор предлагаемых услуг, при этом был сокращен фактор субъективности восприятия исследователей. В то же время, преемственность в подходах к проведению аудита и выставлении оценок позволила сделать выводы об улучшении качества обслуживания пассажиров на всех этапах путешествия: от получения информации об авиакомпании и бронирования билета на ее сайте до успешного завершения полета в пункте назначения.

Комментируя результаты исследования, Исполнительный директор Агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев подчеркнул, что и мировая авиатранспортная отрасль, и отечественные перевозчики в 2016-2017 годах продолжали работу по улучшению качества обслуживания пассажиров. "Отечественные авиакомпании сменили приоритеты: от экономии они переходят к политике конкуренции и по цене услуги, и по ее качеству, - заявил он. – Лидеры рынка, авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и S7 Airlines, повышают стандарты обслуживания на борту, обновляют и пополняют парк воздушных судов и развивают ИТ-платформы, что позволяет им уверенно конкурировать с лучшими европейскими перевозчиками".

Помимо официальной публикации результатов исследования, Агентство "АвиаПорт" обновило сайт airlines.goodfly.ru, пользователям которого доступны результаты рейтинга 2017 и 2016 годов.

Оценка в рейтинге

Авиакомпании

*****

Emirates (2016)

****"

Turkish Airlines (2016)

****

"Аэрофлот – российские авиалинии"

Air France

Lufthansa

***"

"Россия"

S7 Airlines

KLM

***

Alitalia

AZAL

LOT (2016)

**"

"ЮТэйр"

**

airBaltic

Finnair

Red Wings

*"

"Нордавиа"

"Уральские авиалинии"

"Якутия"

"Ямал"

*

"Азимут"

"ВИМ-АВИА" (2016)

"Нордстар"

"Северный ветер"

"Белавиа"
 
 
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Отраслевое агентство "АвиаПорт" на XI Международном форуме и выставке "Транспорт России" представило результаты второго исследования сервиса российских и...

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