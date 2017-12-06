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Прогноз: в 2018 году выйдет iPhone X Plus с поддержкой двух SIM-карт

07.12.2017 10:02 — Разное | Tut.by  
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Японская финансовая компания Nomura подтвердила прогноз известного аналитика KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) о том, что в 2018 году Apple выпустит три модели iPhone. При этом одна из них может получить поддержку работы одновременно с двумя SIM-картами. Об этом сообщает Gizmochina.


Согласно информации Nomura, «младшей» моделью станет iPhone с LCD-экраном. Его диагональ, скорее всего, составит 6,1 дюймов. Дизайн аппарата повторит таковой в iPhone X. Основная камера в аппарате будет одинарной. Смартфон лишат функции распознавания силы нажатия на экран Force Touch, зато оснастят системой распознавания лиц Face ID. Предполагаемая цена — от 650 до 900 долларов.

Вторым смартфоном в новой линейке станет улучшенная модель нынешнего iPhone X с экраном диагональю в 5,8 дюймов. Представители Nomura также утверждают, что Apple выпустит увеличенную версию смартфона — iPhone X Plus — с экраном на 6,5 дюймов. Скорее всего, эта модель также получит модификацию с 512 ГБ встроенного хранилища и поддержкой работы одновременно с двумя SIM-картами.

В 2019 году производитель, возможно, оснастит смартфоны основной камерой с системой датчиков TrueDepth. Это позволит компании в полной мере использовать технологии дополненной реальности.

Смотрите, сколько у нас стоят последние смартфоны компании Apple:

 
 
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В 2019 году производитель, возможно, оснастит смартфоны основной камерой с системой датчиков TrueDepth.

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