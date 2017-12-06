Красота и вечная молодость: 7 секретов Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд 51 год, но она остается в топе культовых моделей, без стеснения позирует обнаженной и зарабатывает миллионы.





В интервью изданию The Cut красавица с самой известной в мире родинкой и модель, вместе с которой худели все женщины в 90-ых, рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту. Вашему вниманию: 7 самых интересных фактов:

1. Я живу в Малибу, прямо на пляже, и первое, что я делаю после подъема с кровати — выхожу на террасу, забираюсь в джакузи и наблюдаю за тем, как над океаном восходит солнце. Это единственное время перед тем, как кому-то что-то от меня понадобится, поэтому я сижу, обдумываю свой день, благодарю за него Вселенную и пью зеленый чай. Иногда делаю себе смузи, добавляя молоко, банан, шпинат, немного мяты, какао и протеиновый порошок».





2. Мой ворк-аут состоит из 20 минут кардио и 30 минут силовой тренировки. Причем кардио может проходить на трамплине, беговой дорожке или лестнице, которая ведет от нашего дома к пляжу. Я вставляю наушники, включаю музыку (или аудиокнигу) и занимаюсь. Только что закончила слушать серию выступлений от Эми Шумер — она потрясающая!

После кардио я делаю выпады, приседания, качаю пресс и бицепсы. Стараюсь придерживаться своей же фитнес-программы, составленной 30 лет назад, и обходиться без современной техники. Раз в неделю я также отправляюсь в поход вместе с друзьями — это помогает совместить полезное с приятным, на которое не удается найти время.





3. Здоровье для меня — это баланс. Я не хочу быть одной из тех людей, которые говорят «О Боже, я пропустила тренировку, так нервничаю из-за этого!» или «Господи, я слопала кусок торта. Мне стыдно!». Баланс должен касаться не только хорошего самочувствия и питания, но и всего остального — семьи, друзей, филантропии, времени на себя, работы. В дни, когда мне удается его соблюдать — а их не так много — я чувствую себя максимально хорошо и спокойно.

4. Моя дочь росла и видела, как я забочусь о себе — рано ложусь и рано встаю, чтобы выполнить тренировку, — поэтому мне не нужно многое ей объяснять. Я была с ней на протяжении всего ее дебютного фэшн-сезона и единственная рекомендация от меня — спать пять-шесть часов в сутки и побольше оставаться одной.





Я люблю моду и все эксперименты, в которых участвовала во время своей модельной карьеры, но люди из индустрии беспокоят тебя весь день. Звонки, приглашения на съемки, ланч с дизайнерами, примерки! От такого темпа можно сойти с ума, если не брать время на то, чтобы тебя не трогали. Смыть макияж, надеть треники, включить Netflix и отстраниться от этого прекрасного мира моды на минуту или две. Работа всех этих тревожащих тебя людей — сделать так, чтобы ты выглядела лучше, поэтому они просто обязаны все понять.

5. Я пытаюсь объяснить фотографам, которые пытаются снять меня в естественном виде: «Ребята, я не знаю, как буду выглядеть, когда проснусь. Допустим, я встану в 6, но вы не захотите фотографировать меня крупным планом до 9 утра». Всегда приходится оправдываться и извиняться, ведь я уже не могу сделать все то, что могла в 20-25 лет. Мои кожа, волосы, тело изменились. Хоть я и забочусь о себе, но понимаю, что я — 51-летняя женщина и уже не буду «той самой Синди». Бывают моменты, когда я сильно из-за этого паникую, но вспоминаю, что моим ровестницам-не моделям еще тяжелее. И пытаюсь их смотивировать не разочаровываться в себе.





6. Когда я переехала в Нью-Йорк из родного Де-Калба (штат Иллинойс), почему-то все думали, что макароны обезжиренные. Я была уверена, что это диетическая пища, и уплетала их за обе щеки. Я никогда не была так счастлива! Но когда мне открыли правду, я «пересела» на салаты с кусочком лосося и овощами, мечтая о куске пиццы. Иногда невежество — это блаженство. Хотела бы я по-прежнему думать, что от большой миски с пастой моя фигура не пострадает!

7. Прислушивайтесь к инстинктам. То, что хорошо для вашего друга, может быть пагубно для вас. А то, что вам не нравится, можно заменить массой альтернативных вариантов. Не любишь велоспорт? Занимайся плаванием! Не любишь плавание? Иди на танцы!

Когда у меня спрашивают: «Каков ваш рецепт красоты?», я отвечаю, что он заключается в отсутствии секретов. Мы все знаем, что нужно много спать, пить воду и отказаться от курения. Секрет в том, чтобы следовать этим правилам всю жизнь.