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"Пока не покинул салон - ты застрахован". Как вести себя, если во время поездки в такси произошло ДТП
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Напомним, что после произошедшей на МКАД аварии,
В Транспортной инспекции Минтранса сообщили, что эту перевозку осуществляло ЧУП «Авто-КЭБ». В настоящее время на фирме проводится внеплановая проверка, ее результаты пока неизвестны.
— Внеплановая проверка предприятия назначается в случае, если с участием автоперевозчика произошло ДТП, в котором пострадали люди или нанесен материальный ущерб. Мы устанавливаем факты, которые могут способствовать совершению ДТП: как в компании обеспечивается безопасность дорожного движения, насколько подготовлены водители и хватает ли у них стажа, как допускаются транспортные средства к дорожному движению, есть ли договоры обязательного страхования и лицензии на соответствующий вид деятельности.
Что делать если вы едете в такси и попали в ДТП?
— Если в момент ДТП клиент такси (к которому Транспортная инспекция приравнивает и партнеров Uber. — Прим. AUTO.TUT.BY) или любого пассажирского автоперевозчика находился в салоне авто, который перевозил его — он застрахован. При этом неважно, рассчитался ли пассажир за поездку, выдали ему чек или нет, — сообщили в Транспортной инспекции. — Это же касается и партнеров Uber, даже после того, как программа завершила поезду. Пока человек не покинет автомобиль в конечном пункте своего назначения он является пассажиром.
Если во время поездки в такси произошло ДТП с причинением вреда пассажиру, то надо сообщить о происшествии в ГАИ.
— Если водитель отказывается это делать, пассажир должен это сделать самостоятельно. При этом стоит обратить внимание на внутреннее и наружное оформление автомобиля — там есть сведения о перевозчике, которые надо сообщить правоохранителям.
По приезду на место аварии ГАИ составляет протокол, в который следует внести данные пассажира, это является доказательством того, что человек в момент ДТП находился в салоне авто.
— Даже если пассажиру кажется, что вроде бы ничего не болит и повреждений нет, все равно — надо вписать свои данные в документы ГАИ. Ведь в состоянии шока травмы могут не проявляться, почувствовать их можно спустя некоторое время. Кроме того, через суд пассажир может заявить иск на материальную компенсацию полученного морального вреда.
В последующем по заявлению пассажира или его законного представителя, перевозчик в течении 5 рабочих дней с дня, когда стало достоверно известно о причинении вереда, обязан выдать акт о причинении вреда. По этому документу страховая компания выплатит деньги за полученный ущерб.
Кстати, страховку ответственности автомобильного перевозчика перед пассажирами обязаны иметь все перевозчики, их у нас в стане выдают всего две компании — «Белгосстрах» и «Белэксимгарант». Если ее нет — это грубое нарушение законодательства и влечет за собой лишение лицензии всего предприятия и наложение штрафа до 300 базовых величин.
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"Пока не покинул салон - ты застрахован". Как вести себя, если во время поездки в такси произошло ДТП
Аварии с участием компаний-пассажирских перевозчиков в стране происходят нечасто, об этом AUTO.TUT.BY сообщили в Транспортной инспекции Минтранса, также нам...
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