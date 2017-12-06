ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Пока не покинул салон - ты застрахован". Как вести себя, если во время поездки в такси произошло ДТП

07.12.2017 09:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ДТП на МКАД, которое произошло 30 ноября в районе Сухарево, погиб пассажир Uber. К счастью, аварии с пострадавшими с участием компаний-пассажирских перевозчиков в стране происходят нечасто, об этом AUTO.TUT.BY сообщили в Транспортной инспекции Минтранса, также нам рассказали о том, как вести себя пассажиру такси, если во время поездки машина попала в ДТП.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Напомним, что после произошедшей на МКАД аварии, компания Uber сообщила, что ДТП произошло уже после завершения поездки, когда автомобиль (Dacia Logan) стоял. Столкновению предшествовала мелкая авария, поэтому водитель завершил поездку и пассажир ожидал в стоящем на трассе Dacia Logan новый автомобиль. После этого в легковушку, с находящимся в салоне пассажиром, врезалась фура. После этого оба транспортных средства загорелись. Прибывший наряд ГАИ установил, что в результате столкновения пассажир Dacia Logan скончался на месте.

В Транспортной инспекции Минтранса сообщили, что эту перевозку осуществляло ЧУП «Авто-КЭБ». В настоящее время на фирме проводится внеплановая проверка, ее результаты пока неизвестны.

— Внеплановая проверка предприятия назначается в случае, если с участием автоперевозчика произошло ДТП, в котором пострадали люди или нанесен материальный ущерб. Мы устанавливаем факты, которые могут способствовать совершению ДТП: как в компании обеспечивается безопасность дорожного движения, насколько подготовлены водители и хватает ли у них стажа, как допускаются транспортные средства к дорожному движению, есть ли договоры обязательного страхования и лицензии на соответствующий вид деятельности.

Что делать если вы едете в такси и попали в ДТП?

— Если в момент ДТП клиент такси (к которому Транспортная инспекция приравнивает и партнеров Uber. — Прим. AUTO.TUT.BY) или любого пассажирского автоперевозчика находился в салоне авто, который перевозил его — он застрахован. При этом неважно, рассчитался ли пассажир за поездку, выдали ему чек или нет, — сообщили в Транспортной инспекции. — Это же касается и партнеров Uber, даже после того, как программа завершила поезду. Пока человек не покинет автомобиль в конечном пункте своего назначения он является пассажиром.

Если во время поездки в такси произошло ДТП с причинением вреда пассажиру, то надо сообщить о происшествии в ГАИ.

— Если водитель отказывается это делать, пассажир должен это сделать самостоятельно. При этом стоит обратить внимание на внутреннее и наружное оформление автомобиля — там есть сведения о перевозчике, которые надо сообщить правоохранителям.

По приезду на место аварии ГАИ составляет протокол, в который следует внести данные пассажира, это является доказательством того, что человек в момент ДТП находился в салоне авто.

— Даже если пассажиру кажется, что вроде бы ничего не болит и повреждений нет, все равно — надо вписать свои данные в документы ГАИ. Ведь в состоянии шока травмы могут не проявляться, почувствовать их можно спустя некоторое время. Кроме того, через суд пассажир может заявить иск на материальную компенсацию полученного морального вреда.

В последующем по заявлению пассажира или его законного представителя, перевозчик в течении 5 рабочих дней с дня, когда стало достоверно известно о причинении вереда, обязан выдать акт о причинении вреда. По этому документу страховая компания выплатит деньги за полученный ущерб.

Кстати, страховку ответственности автомобильного перевозчика перед пассажирами обязаны иметь все перевозчики, их у нас в стане выдают всего две компании — «Белгосстрах» и «Белэксимгарант». Если ее нет — это грубое нарушение законодательства и влечет за собой лишение лицензии всего предприятия и наложение штрафа до 300 базовых величин.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аварии с участием компаний-пассажирских перевозчиков в стране происходят нечасто, об этом AUTO.TUT.BY сообщили в Транспортной инспекции Минтранса, также нам...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусских Cadillac и Chevrolet больше не будет. GM будет поставлять на рынки ТС авто из США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика