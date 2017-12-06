В ДТП на МКАД , которое произошло 30 ноября в районе Сухарево, погиб пассажир Uber. К счастью, аварии с пострадавшими с участием компаний-пассажирских перевозчиков в стране происходят нечасто, об этом AUTO.TUT.BY сообщили в Транспортной инспекции Минтранса, также нам рассказали о том, как вести себя пассажиру такси, если во время поездки машина попала в ДТП.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Напомним, что после произошедшей на МКАД аварии, компания Uber сообщила , что ДТП произошло уже после завершения поездки, когда автомобиль (Dacia Logan) стоял. Столкновению предшествовала мелкая авария, поэтому водитель завершил поездку и пассажир ожидал в стоящем на трассе Dacia Logan новый автомобиль. После этого в легковушку, с находящимся в салоне пассажиром, врезалась фура. После этого оба транспортных средства загорелись. Прибывший наряд ГАИ установил, что в результате столкновения пассажир Dacia Logan скончался на месте.

В Транспортной инспекции Минтранса сообщили, что эту перевозку осуществляло ЧУП «Авто-КЭБ». В настоящее время на фирме проводится внеплановая проверка, ее результаты пока неизвестны.

— Внеплановая проверка предприятия назначается в случае, если с участием автоперевозчика произошло ДТП, в котором пострадали люди или нанесен материальный ущерб. Мы устанавливаем факты, которые могут способствовать совершению ДТП: как в компании обеспечивается безопасность дорожного движения, насколько подготовлены водители и хватает ли у них стажа, как допускаются транспортные средства к дорожному движению, есть ли договоры обязательного страхования и лицензии на соответствующий вид деятельности.

Что делать если вы едете в такси и попали в ДТП?

— Если в момент ДТП клиент такси (к которому Транспортная инспекция приравнивает и партнеров Uber. — Прим. AUTO.TUT.BY) или любого пассажирского автоперевозчика находился в салоне авто, который перевозил его — он застрахован. При этом неважно, рассчитался ли пассажир за поездку, выдали ему чек или нет, — сообщили в Транспортной инспекции. — Это же касается и партнеров Uber, даже после того, как программа завершила поезду. Пока человек не покинет автомобиль в конечном пункте своего назначения он является пассажиром.

Если во время поездки в такси произошло ДТП с причинением вреда пассажиру, то надо сообщить о происшествии в ГАИ.

— Если водитель отказывается это делать, пассажир должен это сделать самостоятельно. При этом стоит обратить внимание на внутреннее и наружное оформление автомобиля — там есть сведения о перевозчике, которые надо сообщить правоохранителям.

По приезду на место аварии ГАИ составляет протокол, в который следует внести данные пассажира, это является доказательством того, что человек в момент ДТП находился в салоне авто.

— Даже если пассажиру кажется, что вроде бы ничего не болит и повреждений нет, все равно — надо вписать свои данные в документы ГАИ. Ведь в состоянии шока травмы могут не проявляться, почувствовать их можно спустя некоторое время. Кроме того, через суд пассажир может заявить иск на материальную компенсацию полученного морального вреда.

В последующем по заявлению пассажира или его законного представителя, перевозчик в течении 5 рабочих дней с дня, когда стало достоверно известно о причинении вереда, обязан выдать акт о причинении вреда. По этому документу страховая компания выплатит деньги за полученный ущерб.

Кстати, страховку ответственности автомобильного перевозчика перед пассажирами обязаны иметь все перевозчики, их у нас в стане выдают всего две компании — «Белгосстрах» и «Белэксимгарант». Если ее нет — это грубое нарушение законодательства и влечет за собой лишение лицензии всего предприятия и наложение штрафа до 300 базовых величин.