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U2 устроили концерт "за чаевые" на одноименной ветке берлинского метро

07.12.2017 10:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Перед пассажирами метрополитена выступили музыканты U2 – Боно и Эдж. Акция была приурочена к выходу нового альбома рокеров – Songs Of Experience.

U2 устроили концерт "за чаевые" на одноименной ветке берлинского метро
© YouTube / OK Go
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Боно и Эдж спустились в метро на станции "Олимпийский стадион", прошли по вагонам и поприветствовали пассажиров. Выйдя на платформу станции "Немецкая опера" музыканты исполнили несколько композиций под гитары, что вызвало невероятный восторг у пассажиров.

Несмотря на то, что импровизированный концерт был бесплатным, музыканты положили гитарный футляр, на котором был прикреплен листик с надписью "Пожалуйста, помогите чаевыми! Спасибо!".

После концерта музыканты охотно фотографировались с публикой и пообщались со своими поклонниками.

 
 
Ссылка на источник 56
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Ирландская рок-группа U2 собрала сотни берлинцев на бесплатный концерт в городской "подземке". Смотрите на видео, как встречали коллектив многочисленные...

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