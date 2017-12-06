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U2 устроили концерт "за чаевые" на одноименной ветке берлинского метро
07.12.2017 10:04 — Разное | Sputnik Беларусь
Перед пассажирами метрополитена выступили музыканты U2 – Боно и Эдж. Акция была приурочена к выходу нового альбома рокеров – Songs Of Experience.
Боно и Эдж спустились в метро на станции "Олимпийский стадион", прошли по вагонам и поприветствовали пассажиров. Выйдя на платформу станции "Немецкая опера" музыканты исполнили несколько композиций под гитары, что вызвало невероятный восторг у пассажиров.
Несмотря на то, что импровизированный концерт был бесплатным, музыканты положили гитарный футляр, на котором был прикреплен листик с надписью "Пожалуйста, помогите чаевыми! Спасибо!".
После концерта музыканты охотно фотографировались с публикой и пообщались со своими поклонниками.
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