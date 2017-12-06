Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении инженера по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении одного из филиалов УП «Белтехосмотр». Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.





По данным следствия, обвиняемый в период с ноября 2015 по февраль 2017 года систематически получал взятки (в среднем по 20 долларов США и иные материальные ценности) от владельцев транспортных средств с различными неисправностями и несоответствиями за благоприятное решение вопросов о прохождении ими технического осмотра.

Следствием проведено несколько сотен допросов, обысков, выемок, осмотров транспортных средств и технической документации. Получены заключения экспертиз. Изъятые фиктивные сертификаты и разрешения признаны недействительными.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по 86 эпизодам противоправной деятельности за указанный период. В их числе — взятки (ч. 1, 2 ст. 430 УК) и служебный подлог (ч. 1 ст. 427 УК).

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

В ходе расследования установлен ряд нарушений в организационной работе диагностических станций. В связи с этим следствием направлено представление руководству РУСП «Белтехосмотр» об устранении выявленных причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений.