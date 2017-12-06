Гид по подаркам к Новому году: 12 рождественских ярмарок в Минске

Кто не любит подарки? Их так приятно не только получать, но и дарить, тем более, что сезон предновогодних ярмарок стартует в Минске уже завтра. А это значит, что вы сможете запастись подарками заранее и не стоять в бесконечных очередях в канун Нового года, а еще интересно и с пользой провести время. AFISHA.TUT.BY собрала все 12 столичных ярмарок.





Когда: 8, 9 декабря 11.00 — 19.00, 10 декабря 11.00 — 18.00 Где: Выставочный комплекс на Победителей , пр-т Победителей, 14 Сколько: при покупке онлайн — 2 рубля, при покупке во время работы выставки — 3 рубля

Более 500 талантливых мастеров, художников и дизайнеров со всей Беларуси съедутся в столицу, чтобы показать, над чем месяцами трудились в своих мастерских. Всего на три дня — с 8 по 10 декабря — выставочный павильон на пр. Победителей, 14 превратится в сказочный город, где можно будет приобрести авторские украшения и одежду, куклы и игрушки, предметы интерьера, а также сувениры и подарки к Рождеству и Новому году.





Когда: с 10 по 31 декабря (время работы с 11.00 до 21.30) Где: Скала , ул. Глебки, 5 Сколько: вход свободный

«Зеленый горошек» — это небольшая уютная ярмарка, которая проходит в Минске уже второй год подряд. Здесь найдутся интересные украшения, необычные свечи и мыло ручной работы, изделия из кожи и льна, блокноты, сумки. Весь декабрь организаторы будут готовиться к Новому году, думать в чем его встретить, что поставить на стол и, конечно же, что подарить своим родным и близким.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: c 15 декабря по 10 января, пн-вс 12.00−21.00 Где: Дворец спорта , пр-т Победителей, 4 Сколько: вход свободный

Минчанам и гостям столицы будет предложена рождественская ярмарка с новогодней елкой, парком аттракционов и обширной развлекательной программой для детей и взрослых. Здесь разместится более 20 деревянных торговых шале, в которых будет представлен широкий ассортимент новогодней продукции — новогодние украшения и искусственные ели, сувениры и подарки, художественные изделия и товары народного творчества. А еще появится фуд-зона: драники и блины с разными начинками, шашлыки в тандыре и горячий глинтвейн.



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Когда: 16 и 17 декабря, с 10.00 Где: Метрополь , ул. Немига, 5 Сколько: вход свободный

Любите дарить подарки, но хотите сэкономить свое время? Конец года подарит возможность насладиться процессом, выбрать с умом комплименты для родных и близких и купить все, что нужно к празднику в одном месте. Большой модный маркет пройдет 16−17 декабря в ТЦ «Метрополь». Коктейльные и вечерние платья, украшения, подарки и сувениры — все для стильного Рождества и красивого Нового года можно найти здесь.



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Когда: 16 и 17 декабря, с 11.00 Где: Дворец искусств , ул. Козлова, 3 Сколько: 2 рубля

Central Fashion Market — это первый мультибрендовый маркет белорусской дизайнерской одежды и аксессуаров, который проходит раз в два-три месяца в Минске. Атмосфера непринужденного общения с молодыми белорусскими дизайнерами, модные показы, мастер-классы, косметические секции — каждый раз посетителей ожидают сюрпризы.

Новогодний Central Fashion Market пройдет 16−17 декабря на двух этажах «Дворца искусств».



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Когда: с 20 декабря по 31 декабря, пн-вс 10:00−22:00 Где: Галерея Минск , пр-т Победителей, 9 Сколько: вход свободный

Тем временем в «Галерее Минск» организаторы подготовили для гостей большой выбор живых и искусственных елок. Также на маркете будут крафтовые украшения, классические шарики и мелкие игрушки, гирлянды. Гости смогут найти новогодние венки, рождественские пледы, подушки, лимитированные коллекции новогодней посуды, украшения для стола, свечи, кухонные салфетки и предметы для сервировки.

За зону питания на новогоднем маркете будет отвечать экологический проект «Пастернак», который представит своих участников с наборами натуральных конфет для детей, восточными сладостями, вегетерианскими десертами, фруктами в шоколаде и карамели, медом в прикольной упаковке, кедровыми орешками и другим.



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Когда: 21−29 декабря с 10.00 до 19.00, 30 декабря с 10.00 до 17.00 Где: Дворец искусств , ул. Козлова, 3 Сколько: вход свободный

На первом этаже «Дворца искусства» развернется елочный базар: здесь можно будет купить все для новогодней елки. Оригинальные игрушки и украшения, тематические hand-made изделия, авторские подарки и сувениры. Настроение здесь же, со входа, будет создавать гостиная Деда Мороза со стилизованной фотозоной и возможностью отправить письмо с пожеланием главному кудеснику рождественских праздников.

Не останутся голодными любители необычных лакомств: на 2-ом этаже развернется фуд-холл с угощениями от ресторанов и кафе, которые познакомят с кухней разных народов мира. Дегустации будут проходить на протяжении 10 дней.



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Когда: 23−24 и 29−30 декабря, с 10.00 Где: Е-сити , ул. Денисовская, 8 Сколько: вход свободный

«Таямнiцы майстэрства» — это фестиваль-ярмарка с большой территорий мастер-классов, презентаций, выступлений. Посетителей ждут творческие профессионалы, готовые поделиться своими умениями, навыками — своим мастерством.

В рамках фестиваля-ярмарки handmade 23−24 декабря и 29−30 декабря будет проходить волшебный «Конкурс Деда Мороза» среди покупателей. Подробности уточняйте на месте.



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Когда: с 23 декабря по 24 декабря, сб-вс 11:00−19:00 Где: Экспобел , ул. Логойский тракт Сколько: вход свободный

Все ближе к Новому году, но все еще не решили вопрос с подарками? Ярмарка «Грани таланта» соберет на одной площадке мастеров по дереву, металлу, коже, дизайнеров многих направлений, ремесленников. Посетители смогут приобрести разнообразные подарки, модные украшения и аксессуары, мыло ручной работы, оригинальные сувениры, стильные интерьерные вещи, предметы интерьера, авторские куклы, аксессуары и другое.



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Когда: с 23 по 30 декабря Где: Аутлетте , пр-т Жукова, 44 Сколько: вход свободный

И все-таки многочисленные исследования подтверждают, что большинство людей идут за подарками в самый последний момент. Ну что ж, и для таких найдутся варианты. В канун Рождества и Нового года, с 23 по 30 декабря, в просторных выставочных залах «ТЦ OutLeto» состоится «Ярмарка подарков и сувениров».



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Когда: 24 — 25 декабря, с 11.00 Где: Президент-Отель , ул. Кирова, 18 Сколько: вход свободный

Авторские интерьерные игрушки станут оригинальным подарком к любому празднику. Каждая работа на ярмарке «Кава-какава» индивидуальна, выполнена в единственном экземпляре. Например, здесь представят коллекцию теплых уютных варежек, митенок и шапок, связанных с любовью и заботой. Для гостей выставки ожидается много активностей: аниматоры, фотозоны, показы, мини-концерты.



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Когда: 24, 25 декабря с 12.00 до 20.00, и 31 декабря с 12.00 до 15.00 Где: Корпус , пр-т Машерова, 9 Сколько: вход свободный

Команда «Культ. центра» постаралась подобрать для гостей самых небанальных ремесленников и ремесленниц, ну и конечно же, организовать барахолку «Культ Личности».

Для тех, у кого полно забот и все срочно нужно успеть доделать в этом году — ярмарка будет открыта и 31-го декабря.

В программе музыкальное сопровождение, магазины удивительных вещей, космические мастера и ремесленники с золотыми руками, эксклюзивная еда и напитки, а еще организаторы ждут снега и зальют каток во дворе.

За новыми выставками-ярмарками следите в расписании на сайте AFISHA.TUT.BY.

Кстати, на 5 этаже торгового центра «Галерея» все еще работает музей-фабрика елочных игрушек . Экспозиция музея, стоимость которой оценивается в 800 тысяч долларов, в этом году дополнилась филиалом минской фабрики елочных игрушек «Грай».