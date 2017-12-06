Гид по подаркам к Новому году: 12 рождественских ярмарок в Минске

Кто не любит подарки? Их так приятно не только получать, но и дарить, тем более, что сезон предновогодних ярмарок стартует в Минске уже завтра.А это значит, что вы сможете запастись подарками заранее и не стоять в бесконечных очередях в канун Нового года, а еще интересно и с пользой провести время. AFISHA.TUT.BY собрала все 12 столичных ярмарок.
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Более 500 талантливых мастеров, художников и дизайнеров со всей Беларуси съедутся в столицу, чтобы показать, над чем месяцами трудились в своих мастерских. Всего на три дня — с 8 по 10 декабря — выставочный павильон на пр. Победителей, 14 превратится в сказочный город, где можно будет приобрести авторские украшения и одежду, куклы и игрушки, предметы интерьера, а также сувениры и подарки к Рождеству и Новому году.
«Зеленый горошек» — это небольшая уютная ярмарка, которая проходит в Минске уже второй год подряд. Здесь найдутся интересные украшения, необычные свечи и мыло ручной работы, изделия из кожи и льна, блокноты, сумки. Весь декабрь организаторы будут готовиться к Новому году, думать в чем его встретить, что поставить на стол и, конечно же, что подарить своим родным и близким.
Минчанам и гостям столицы будет предложена рождественская ярмарка с новогодней елкой, парком аттракционов и обширной развлекательной программой для детей и взрослых. Здесь разместится более 20 деревянных торговых шале, в которых будет представлен широкий ассортимент новогодней продукции — новогодние украшения и искусственные ели, сувениры и подарки, художественные изделия и товары народного творчества. А еще появится фуд-зона: драники и блины с разными начинками, шашлыки в тандыре и горячий глинтвейн.
Любите дарить подарки, но хотите сэкономить свое время? Конец года подарит возможность насладиться процессом, выбрать с умом комплименты для родных и близких и купить все, что нужно к празднику в одном месте. Большой модный маркет пройдет 16−17 декабря в ТЦ «Метрополь». Коктейльные и вечерние платья, украшения, подарки и сувениры — все для стильного Рождества и красивого Нового года можно найти здесь.
Central Fashion Market — это первый мультибрендовый маркет белорусской дизайнерской одежды и аксессуаров, который проходит раз в два-три месяца в Минске. Атмосфера непринужденного общения с молодыми белорусскими дизайнерами, модные показы, мастер-классы, косметические секции — каждый раз посетителей ожидают сюрпризы.
Новогодний Central Fashion Market пройдет 16−17 декабря на двух этажах «Дворца искусств».
Тем временем в «Галерее Минск» организаторы подготовили для гостей большой выбор живых и искусственных елок. Также на маркете будут крафтовые украшения, классические шарики и мелкие игрушки, гирлянды. Гости смогут найти новогодние венки, рождественские пледы, подушки, лимитированные коллекции новогодней посуды, украшения для стола, свечи, кухонные салфетки и предметы для сервировки.
За зону питания на новогоднем маркете будет отвечать экологический проект «Пастернак», который представит своих участников с наборами натуральных конфет для детей, восточными сладостями, вегетерианскими десертами, фруктами в шоколаде и карамели, медом в прикольной упаковке, кедровыми орешками и другим.
На первом этаже «Дворца искусства» развернется елочный базар: здесь можно будет купить все для новогодней елки. Оригинальные игрушки и украшения, тематические hand-made изделия, авторские подарки и сувениры. Настроение здесь же, со входа, будет создавать гостиная Деда Мороза со стилизованной фотозоной и возможностью отправить письмо с пожеланием главному кудеснику рождественских праздников.
Не останутся голодными любители необычных лакомств: на 2-ом этаже развернется фуд-холл с угощениями от ресторанов и кафе, которые познакомят с кухней разных народов мира. Дегустации будут проходить на протяжении 10 дней.
«Таямнiцы майстэрства» — это фестиваль-ярмарка с большой территорий мастер-классов, презентаций, выступлений. Посетителей ждут творческие профессионалы, готовые поделиться своими умениями, навыками — своим мастерством.
В рамках фестиваля-ярмарки handmade 23−24 декабря и 29−30 декабря будет проходить волшебный «Конкурс Деда Мороза» среди покупателей. Подробности уточняйте на месте.
Все ближе к Новому году, но все еще не решили вопрос с подарками? Ярмарка «Грани таланта» соберет на одной площадке мастеров по дереву, металлу, коже, дизайнеров многих направлений, ремесленников. Посетители смогут приобрести разнообразные подарки, модные украшения и аксессуары, мыло ручной работы, оригинальные сувениры, стильные интерьерные вещи, предметы интерьера, авторские куклы, аксессуары и другое.
И все-таки многочисленные исследования подтверждают, что большинство людей идут за подарками в самый последний момент. Ну что ж, и для таких найдутся варианты. В канун Рождества и Нового года, с 23 по 30 декабря, в просторных выставочных залах «ТЦ OutLeto» состоится «Ярмарка подарков и сувениров».
Авторские интерьерные игрушки станут оригинальным подарком к любому празднику. Каждая работа на ярмарке «Кава-какава» индивидуальна, выполнена в единственном экземпляре. Например, здесь представят коллекцию теплых уютных варежек, митенок и шапок, связанных с любовью и заботой. Для гостей выставки ожидается много активностей: аниматоры, фотозоны, показы, мини-концерты.
Команда «Культ. центра» постаралась подобрать для гостей самых небанальных ремесленников и ремесленниц, ну и конечно же, организовать барахолку «Культ Личности».
Для тех, у кого полно забот и все срочно нужно успеть доделать в этом году — ярмарка будет открыта и 31-го декабря.
В программе музыкальное сопровождение, магазины удивительных вещей, космические мастера и ремесленники с золотыми руками, эксклюзивная еда и напитки, а еще организаторы ждут снега и зальют каток во дворе.
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Кстати, на 5 этаже торгового центра «Галерея» все еще работает музей-фабрика елочных игрушек. Экспозиция музея, стоимость которой оценивается в 800 тысяч долларов, в этом году дополнилась филиалом минской фабрики елочных игрушек «Грай».
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