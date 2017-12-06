Ограничения торговли алкоголем. Введут ли их в Беларуси?

МВД Беларуси готовит проект указа президента об ограничении розничной торговли алкоголем и разместило на своем сайте основные положения указа.

Если указ будет подписан, ситуация с алкоголем в Беларуси будет кардинально изменена.

В МВД подчеркивают, что четвертая часть особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Семейные конфликты также часто происходят во время распития спиртного.

Указом предполагается «приостановить алкоголизацию населения и сократить число жертв "пьяных" преступлений».

Ведомство опубликовало на своем сайт опрос для населения по теме ограничения продажи спиртного.

Первый из четырех вопросов касается ограничения времени реализации алкоголя (с 22:00 до 9:00 или с 23:00 до 9:00), второй – ограничения продажи на автозаправках, третий – продажи алкоголя в товарных отделах магазинов (или только в специализированных), четвертый – увеличения возраста, с которого нужно разрешить покупку алкоголя.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь остается в мировых лидерах по употреблению алкоголя.

В 2016 году власти заявили, что в Беларуси в рамках борьбы с алкоголизацией населения планируется обязать продавать спиртные напитки, в том числе пиво, только через специализированные отделы, а время торговли алкоголем предлагается ограничить периодом с 09.00 до 22.00.

Эксперты высказали по вопросу продажи алкоголя разные мнения. Так, сопредседатель Ассоциации розничных сетей Сергей Смольский заявил в 2016 году во время пресс-конференции, что ограничения по продаже алкоголя могут привести к банкротству магазинов шаговой доступности, проблемам с арендными площадями, а также к увеличению очередей в других магазинах.