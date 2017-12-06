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Ограничения торговли алкоголем. Введут ли их в Беларуси?
МВД Беларуси готовит проект указа президента об ограничении розничной торговли алкоголем и разместило на своем сайте основные положения указа.
Если указ будет подписан, ситуация с алкоголем в Беларуси будет кардинально изменена.
В МВД подчеркивают, что четвертая часть особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Семейные конфликты также часто происходят во время распития спиртного.
Указом предполагается «приостановить алкоголизацию населения и сократить число жертв "пьяных" преступлений».
Ведомство опубликовало на своем сайт
Первый из четырех вопросов касается ограничения времени реализации алкоголя (с 22:00 до 9:00 или с 23:00 до 9:00), второй – ограничения продажи на автозаправках, третий – продажи алкоголя в товарных отделах магазинов (или только в специализированных), четвертый – увеличения возраста, с которого нужно разрешить покупку алкоголя.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь
В 2016 году власти заявили, что в Беларуси в рамках борьбы с алкоголизацией населения
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В 2014 году данные ВОЗ вызвали в Беларуси
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МВД Беларуси готовит проект указа президента об ограничении розничной торговли алкоголем и разместило на своем сайте основные положения указа. Если указ будет...
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