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В Дзержинском районе микроавтобус опрокинулся в кювет: один человек погиб, один в больнице

07.12.2017 10:55 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб, еще один получил травмы в ДТП, которое произошло 6 декабря, около 13.25, вблизи деревни Юцки Дзержинского района.


Фото: ГАИ Минской области

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, по предварительной информации, 29-летний водитель микроавтобуса Volkswagen LT-28 ехал в направлении деревни Крыштафово, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 69-летний пассажир микроавтобуса от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Еще один пассажир — 46-летний мужчина — получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.


Фото: ГАИ Минской области

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
 
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РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть...

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