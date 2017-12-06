В Дзержинском районе микроавтобус опрокинулся в кювет: один человек погиб, один в больнице

Один человек погиб, еще один получил травмы в ДТП, которое произошло 6 декабря, около 13.25, вблизи деревни Юцки Дзержинского района.



Фото: ГАИ Минской области

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, по предварительной информации, 29-летний водитель микроавтобуса Volkswagen LT-28 ехал в направлении деревни Крыштафово, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 69-летний пассажир микроавтобуса от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Еще один пассажир — 46-летний мужчина — получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.



Фото: ГАИ Минской области

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).