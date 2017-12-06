Швейцарское бюро Rinspeed, известное своими необычными идеями и взглядами на автомобили будущего, поделилось подробностями о своем новом концепте Snap. На его примере разработчики хотят наглядно показать, насколько универсальными и «гибкими» могут оказаться автономные машины.





Snap (один из вариантов перевода — «защелка» или «застежка») стал уже 24-ой по счету концептуальной разработкой фирмы, которая начинала с автомобильного тюнинга. Новый концепт-кар состоит из двух частей — мобильной 4,68-метровой платформы с электродвигателями и тяговой батареей, которую в Rinspeed называют «скейтбордом» и водружаемой на нее так называемой «капсулы».





В движение «скейтборд» приводится электрической силовой установкой разработки ZF с пиковой мощностью 68 лошадиных сил — максимальная скорость платформы с батареей емкостью 12 кВт·ч ограничена на уровне 80 км/ч. Заявленная дальность хода — 100 км.

Пассажирская «капсула» может отделяться от платформы, поднимаясь на опорах. Освободившаяся самоходная тележка с пятым уровнем автономности отправляется на подзарядку или состыковывается с другой «капсулой», которая может использоваться в стационарном виде — по замыслу Rinspeed, это может быть, например, грузовой фургон, кафе или магазинчик.





Широкой публике Snap покажут в начале следующего года — на январской выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.