Золотовалютные резервы Беларуси превысили 7,4 млрд. долларов





Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь 2017 года увеличились на 0,2% и составили 7 413,7 млн. долларов на 1 декабря 2017 года.

За ноябрь 2017 года золотовалютные резервы выросли на 18,4 млн. долларов (на 0,2 процента) после роста в октябре 2017 года на 128,6 млн. долларов (на 1,8 процента). За январь–ноябрь прирост резервов составил 2 486,5 млн. долларов (50,5 процента).

Увеличению международных резервных активов в ноябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Правительством и Национальным банком в ноябре исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 314 млн. долларов, сообщила пресс-служба Национального банка.

В 2016 году золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ увеличились на 751 млн. долларов (на 18 процентов) – до 4 927,2 млн. долларов (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн. долларов.