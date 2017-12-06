6 декабря Владимир Путин заявил о намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут в следующем году в России. Как изменялось положительное и отрицательное отношения к деятельности Путина в качестве президента России – в инфографике Sputnik.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президентский рейтинг Владимира Путина в 2012–2017 годах Динамика оценок одобрения и неодобрения деятельности президента России Владимира Путина в 2012–2017 годах – в инфографике Sputnik.