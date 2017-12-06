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Президентский рейтинг Владимира Путина в 2012–2017 годах
07.12.2017 11:22 — Разное | Sputnik Беларусь
6 декабря Владимир Путин заявил о намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут в следующем году в России. Как изменялось положительное и отрицательное отношения к деятельности Путина в качестве президента России – в инфографике Sputnik.
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Динамика оценок одобрения и неодобрения деятельности президента России Владимира Путина в 2012–2017 годах – в инфографике Sputnik.
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