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Президентский рейтинг Владимира Путина в 2012–2017 годах

07.12.2017 11:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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6 декабря Владимир Путин заявил о намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут в следующем году в России. Как изменялось положительное и отрицательное отношения к деятельности Путина в качестве президента России – в инфографике Sputnik.

 
 
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Динамика оценок одобрения и неодобрения деятельности президента России Владимира Путина в 2012–2017 годах – в инфографике Sputnik.

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