Криштиану Роналду установил еще один рекорд в Лиге чемпионов

Португалец Криштиану Роналду установил очередной рекорд в Лиге чемпионов.



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Поразив на 12-й минуте ворота дортмундской «Боруссии», нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал первым игроком, отличившимся во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

В нынешнем розыгрыше в активе Криштиану Роналду уже 9 голов, и он возглавляет список снайперов турнира.

Кроме того, как сообщает официальный сайт УЕФА, Криштиану Роналду сравнялся с Лионелем Месси в списке лучших снайперов за всю историю групповых этапов Лиги чемпионов. У португальца и аргентинца по 60 голов.

Лучшие бомбардиры групповых этапов Лиги чемпионов

60 Лионель Месси («Барселона»)

60 Криштиану Роналду («МЮ», «Реал»)

40 Карим Бензема («Лион», «Реал»)

32 Златан Ибрагимович («Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «МЮ»)

29 Рауль Гонсалес («Реал», «Шальке»)

26 Эдинсон Кавани («Наполи», «ПСЖ»)

26 Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд, «Бавария»)

26 Серхио Агуэро («Атлетико», «Манчестер Сити»)

25 Дидье Дрогба («Олимпик», «Челси», «Галатасарай»)

25 Рууд ван Нистелрой (ПСВ, «МЮ», «Реал», «Гамбург»).