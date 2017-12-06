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Криштиану Роналду установил еще один рекорд в Лиге чемпионов
Португалец Криштиану Роналду установил очередной рекорд в Лиге чемпионов.
Поразив на 12-й минуте ворота дортмундской «Боруссии», нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал первым игроком, отличившимся во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов.
В нынешнем розыгрыше в активе Криштиану Роналду уже 9 голов, и он возглавляет список снайперов турнира.
Кроме того, как сообщает официальный
Лучшие бомбардиры групповых этапов Лиги чемпионов
60 Лионель Месси («Барселона»)
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Португалец Криштиану Роналду, поразив ворота дортмундской "Боруссии", установил очередной рекорд в Лиге чемпионов.
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