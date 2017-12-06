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Круче любого УАЗика. BMW X6 M превратили в реальный вездеход со шноркелем и лебедкой

07.12.2017 11:25 — Разное | Tut.by  
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Мерседесовский G-класс впечатляет проходимостью, но смущает форма кирпича? Тогда впору обратить внимание на новый тюнинг-проект фирмы Manhart, которая из стильного купе-SUV BMW X6 сделала настоящий вездеход!


Интересно, что за основу MHX6 Dirt² была взята не одна из гражданских версий кроссовера, а «заряженный» вариант X6 M. Мощность стокового 4,4-литрового V8 в ателье предлагают увеличить до 900 лошадиных сил, а пик крутящего момента довести до 1200 Н·м. Среди основных усовершенствований — более производительные турбокомпрессоры, новая шатунно-поршневая группа, впускная и выпускная системы.

Ввиду возросшей отдачи имеет смысл задуматься о доработке подвески и тормозов, но в немецком бюро позаботились и об этом. Программа тюнинга Manhart помимо всего прочего предусматривает установку пружин KW, позволяющих увеличить дорожный просвет (точный показатель пока не называется). Тюнеры усилят трансмиссию и заднюю подвеску, заменят заводские тормозные механизмы на более мощные и эффективные, а также установят комплект 21-дюймовых колесных дисков с внедорожными шинами BF Goodrich размерности 305×40. Из прочих доработок для X6 M — шноркель, лебедка в переднем бампере, дополнительная защита днища стальными листами, крепление запаски на задней двери и карбоновый капот.


Пока MHX6 Dirt² заявлен в качестве концептуальной разработки. Но в Manhart уже заявили, что намерены выпустить пять самых проходимых X6, но будущим владельцам придется раскошелиться как минимум на 395 тысяч евро.

 
 
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Тюнинг-компания Manhart предложила проект доработок для спортивного кроссовера BMW X6, который превратит его в суровый вездеход. В пакет улучшений входят лебедка,...

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