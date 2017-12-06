Генпрокуратура пресекла деятельность международной группы, торговавшей наркотиками и психотропами





Граждане Беларуси, России и Украины с 2013 по 2016 годы через интернет распространяли наркотики, психотропные вещества в Минске, Минской и Гродненской областях, и в России.

Генеральной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении 9 граждан Беларуси, России и Украины.

Обвиняемые, 1987-1997 года рождения, желая извлечь выгоду от реализации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, с использованием публичной площадки в сети Интернет, являющейся форумом о курительных смесях, «миксах», «спайсах», порошках и иных «дизайнерских» наркотиках, создали и возглавили управляемую, устойчивую, организованную преступную группу.

На постоянной основе осуществляли планирование, распределение между участниками группы ролей и обязанностей по доставке с территорий других государств запрещенных к обороту психоактивных субстанций, их хранению, перевозке, реализации и последующем распределении вырученных денег от противоправной деятельности.

За три года преступники незаконно сбыли не менее 9 килограмм особо опасных психотропных веществ, не менее 550 грамм опасных наркотических средств, в результате чего получили доход на общую сумму более 1,38 млн рублей. В общей сложности в переданном в суд уголовном деле соединено 56 иных уголовных дел по не менее 80 эпизодам преступной деятельности.

Действия всех фигурантов по делу квалифицированы по ч.4 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), сообщила пресс-служба Генеральной покуратуры.

Троим из девяти членов группы, в том числе ее руководителю, дополнительно инкриминированы ч.1 ст.14 и ч.4 ст.328 Уголовного кодекса (покушение на незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), ч.1 ст.144 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности), ч.3 ст.328-1 Уголовного кодекса (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь психотропных веществ).