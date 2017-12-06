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Топ-менеджеру VW дали семь лет тюрьмы за "дизельгейт"
Суд в США приговорил к семи годам тюрьмы и штрафу в 400 000 долларов бывшего топ-менеджера американского офиса компании Volkswagen Оливера Шмидта. Его признали виновным в махинациях с уровнем вредных выбросов автомобилей немецкого концерна, оснащенных дизельными двигателями. Об этом сообщает
Окружной судья Шон Кокс, вынесший Шмидту приговор, заявил, что считает его ключевым человеком в схеме, связанной с «дизельным скандалом». Судья отметил также, что за счет своих действий том-менеджер получил возможность продвинуться по карьерной лестнице.
Шмидт получил за свои действия максимально возможное наказание. В суде он заявил, что «принял неправильное решение» и раскаялся в содеянном.
«Дизельный скандал»
Вместе с этим, Volkswagen грозят
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Шмидт получил за свои действия максимально возможное наказание. В суде он заявил, что "принял неправильное решение" и раскаялся в содеянном.
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