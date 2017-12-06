Итальянские палеонтологи и их коллеги из пяти стран открыли новый вид хищных двуногих динозавров (теропод) с длинной «лебяжьей» шеей и похожими на лопасти передними конечностями. По-видимому, часть времени эти динозавры проводили в воде, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature. Краткий ее пересказ размещен на n+1.

Новый вид, получивший название Halszkaraptor escuilliei, относится к семейству дромеозаврид (Dromaeosauridae, от греческого «бегающие ящеры»). В него входили хищные динозавры, обитавшие на всех континентах примерно 126−66 миллионов лет назад.



Реконструкция внешнего вида Halszkaraptor escuilliei. Изображение: Lukas Panzarin

Их размеры варьировались от 70 сантиметров до шести метров. У представителей семейства была узкая морда, довольно длинная шея, сравнительно короткое туловище и длинный хвост; конечности заканчивались тремя пальцами. Некоторые дромеозавриды были покрыты перьями.

Окаменелости нового вида «бегающих ящеров» были обнаружены в Монголии, в отложениях, датированных эпохой от 75 до 71 миллиона лет назад. Исследователи под руководством Андреа Ко (Andrea Cau) из Музея геологии и палеонтологии в Болонье сканировали кости динозавра на синхротроне, чтобы изучить анатомию и реконструировать внешний вид рептилии.



Окаменелости Halszkaraptor escuilliei. Фото: Andrea Cau et al. / Nature, 2017

H.escuilliei был небольшим, около 70 сантиметров в длину. Морда ящера заканчивалась длинным клювом, в котором росло 20−25 зубов. Это делало H. escuilliei одним из самых зубастых теропод — у большинства из них было меньше 20 зубов. Удлиненная «лебяжья» шея ящера составляла около 50 процентов длины туловища. Небольшие передние конечности заканчивались лапами-«лопастями».

По мнению авторов исследования, динозавры много времени проводили в воде. Они охотились из засады, и в этом им помогала длинная шея, а передние лапы позволяли им передвигаться в воде подобно пингвинам и другим водоплавающим птицам.

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