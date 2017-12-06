Ученые представили древнейшего найденного предка человека

В ЮАР впервые представили почти полный скелет ископаемого австралопитека, который называют «Маленькая нога» (Little Foot). На его подготовку и сборку ушло более 20 лет, сообщает сайт Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге.



Изображение: wits.ac.za

«Он много в чем первый, — сказал палеоантрополог Рон Кларк, один из авторов находки. — Это первый найденный полный скелет взрослого, первый скелет, у которого есть целые рука и нога, и самый старый скелет в Южной Африке».

Возраст скелета «маленькой ноги» оценивают в 3,67 миллионов лет. Это древнейший предок человека, останки которого были найдены. Он может конкурировать с останками австралопитека Люси, которая по оценкам жила 3,2 млн лет назад.

Впервые останки этого австралопитека нашли в 1994 году в пещерах Стеркфонтейн в ЮАР — тогда обнаружили несколько костей стопы и прозвали его «Маленькой ногой». После было обнаружено более 90% скелета, включая череп.



Изображение: Wits University OFFICIAL / youtube.com



Изображение: Wits University OFFICIAL / youtube.com



Изображение: Wits University OFFICIAL / youtube.com

Кости хорошо сохранились благодаря тому, что окаменели в горной породе под названием брекчия. Ученые более 20 лет работали над извлечением окаменелостей и их подготовкой к экспозиции.

В следующем году Кларк планирует опубликовать более 25 научных работ об этой находке. Ожидается, что находка «Маленькой ноги» позволит больше узнать о внешности, анатомии и локомоторных способностях австралопитеков.