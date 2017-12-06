В Дзержинске на переходе автобус сбил женщину

В Дзержинске женщина попала под колеса автобуса. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.



Фото: ГАИ Минской области

Наезд произошел утром 6 декабря. 29-летний водитель автобуса Iveco ехал в направлении Минска. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он сбил 33-летнюю местную жительницу.

В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения).