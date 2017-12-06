|
В Дзержинске на переходе автобус сбил женщину
В Дзержинске женщина попала под колеса автобуса. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
Наезд произошел утром 6 декабря. 29-летний водитель автобуса Iveco ехал в направлении Минска. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он сбил 33-летнюю местную жительницу.
В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.
РОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местная жительница получила серьезные травмы и была госпитализирована.
|
Архив (Разное)
Комментарии