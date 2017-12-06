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Красивые девушки и танки: Израиль тренирует женские экипажи для Merkava

07.12.2017 11:41 — Разное | Tut.by  
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Первые девушки-танкисты прошли подготовку в учебном центре израильской армии, сообщает The Times of Israel. Тринадцать из пятнадцати претенденток смогли пройти отбор, девушек обучали управлению танком Merkava Mark 3. На этих машинах они и будут служить в дальнейшем.


Фото: timesofisrael

Пока это экспериментальная программа. Она отвечает тенденции расширения числа должностей в Армии обороны Израиля, которые могут занимать девушки.

Прошедших обучение отправят служить в 80-дивизию, которая отвечает за оборону на южном участке пустыни Негев.


Фото: timesofisrael

Генерал Гай Хассон считает, что девушки в танковых войсках могут навредить имиджу подразделения. «Мы воины и хотим сохранить этот имидж», — отметил высокопоставленный военный.

42.TUT.BY сделал подборку девушек и танков израильской армии, показывающую, что это не так.


Фото: sahar_ovadia

Фото: instagram.com/erroni_

Фото: instagram.com/girlsdefense

Фото: timesofisrael

Не танк, а тяжелый БТР Namer, но сделан он на шасси Merkava Mark IV. Фото: sahar_ovadia

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