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Красивые девушки и танки: Израиль тренирует женские экипажи для Merkava
Первые девушки-танкисты прошли подготовку в учебном центре израильской армии,
Пока это экспериментальная программа. Она отвечает тенденции расширения числа должностей в Армии обороны Израиля, которые могут занимать девушки.
Прошедших обучение отправят служить в 80-дивизию, которая отвечает за оборону на южном участке пустыни Негев.
Генерал Гай Хассон считает, что девушки в танковых войсках могут навредить имиджу подразделения. «Мы воины и хотим сохранить этот имидж», — отметил высокопоставленный военный.
42.TUT.BY сделал подборку девушек и танков израильской армии, показывающую, что это не так.
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Девушек обучали управлению танком Merkava Mark 3.
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