Красивые девушки и танки: Израиль тренирует женские экипажи для Merkava

Первые девушки-танкисты прошли подготовку в учебном центре израильской армии, сообщает The Times of Israel. Тринадцать из пятнадцати претенденток смогли пройти отбор, девушек обучали управлению танком Merkava Mark 3. На этих машинах они и будут служить в дальнейшем.



Фото: timesofisrael

Пока это экспериментальная программа. Она отвечает тенденции расширения числа должностей в Армии обороны Израиля, которые могут занимать девушки.

Прошедших обучение отправят служить в 80-дивизию, которая отвечает за оборону на южном участке пустыни Негев.



Фото: timesofisrael

Генерал Гай Хассон считает, что девушки в танковых войсках могут навредить имиджу подразделения. «Мы воины и хотим сохранить этот имидж», — отметил высокопоставленный военный.

42.TUT.BY сделал подборку девушек и танков израильской армии, показывающую, что это не так.



Фото: sahar_ovadia



Фото: instagram.com/erroni_



Фото: instagram.com/girlsdefense



Фото: timesofisrael



Не танк, а тяжелый БТР Namer, но сделан он на шасси Merkava Mark IV. Фото: sahar_ovadia