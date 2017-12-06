В каких регионах и каких отраслях больше всего предприятий-должников по выплате зарплаты

На начало ноября задолженность по зарплате числилась за 178 организациями. 40% нарушителей трудового законодательства — в Витебской области, 30% — в Минской области, 12% — в Могилевской, 16 — в Минске, а в Гомельской — ни одной, сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на федерацию профсоюзов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За 10 месяцев 294 предприятия и 251 руководитель привлечены к административной ответственности. И хотя по сравнению с ситуацией на 1 октября нынче в «черные списки» попали еще 30 неплательщиков, есть позитив: 1 ноября 2016 года с работниками не могло рассчитаться 481 предприятие. Задолженность по зарплате в стране снизилась втрое. Для сравнения: на начало июля Беларуси за 123 организациями числилась просроченная задолженность по выплате зарплаты.

Начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата совета Федерации профсоюзов Дмитрий Шевчук связывает результат с оздоровлением экономики и ростом ВВП:

— Однако есть общие тенденции, которые проявляются из года в год. Это нехватка оборотных средств, дебиторская задолженность, задержка перечисления денег от казначейства, если речь идет о бюджетных организациях. Субъекты хозяйствования, находящиеся в стадии банкротства, не могут выплатить зарплату за период, предшествующий процедуре возбуждения конкурсного производства. Старые долги висят, и погасить их практически невозможно.

Дмитрий Шевчук называет две отрасли, в которых сегодня сосредоточены проблемы со своевременной оплатой труда: АПК и стройкомплекс. Село отягощено большой закредитованностью, которая усугубляется по мере снижения поддержки из госбюджета, даже несмотря на неплохой урожай. А стройки в аутсайдерах из-за сворачивания объемов работ и дебиторской задолженности, измеряемой сотнями миллионов рублей. Отрасль за год не смогла удержать около 15 тысяч специалистов. Дмитрий Шевчук рассуждает:

— Если конъюнктура не позволяет предприятию надлежаще работать сегодня, на мой взгляд, это не значит, что его надо немедленно закрыть и всех разогнать. Есть процедуры санации, можно привлечь инвестора. Нам важно определить тенденции. Надо делать акцент на выявлении причин, которые вызвали финансовые трудности.

Напомним, на 1 ноября в Минске 12 организаций допустили задолженность по зарплате, большинство несвоевременно рассчитались со своими работниками за сентябрь. По отдельным организациям просроченная задолженность переходит из месяца в месяц: ООО СП «Унибокс» (январь-декабрь 2015 года, февраль-март 2016 года), ОАО «Ремид» (октябрь-декабрь 2016 года), ГП «Жилкомплект» (май-сентябрь 2017 года), ОАО «Строймаш» (август-сентябрь 2017 года), ОАО «Минский завод автоматических линий» (август-сентябрь 2017 года).

К примеру, ООО СП «Унибокс» находится в процедуре банкротства и пока не может рассчитаться по зарплате. Спектр продукции — от пробок для пивных бутылок до доильных установок. ГП «Жилкомплект» имеет дебиторскую задолженность. Изготавливают контейнеры для бытовых отходов, детские игровые площадки. Бывший директор ОАО «Строймаш» стал фигурантом уголовного дела. Теперь предприятие тянет груз привлеченных им кредитов. Курирует завод, который производит средства механизации для строительной отрасли, и отвечает за кадровую политику Минстройархитектуры. О ситуации в ОАО «Минский завод автоматических линий имени П.М.Машерова», списочная численность которого 510 человек, удалось поговорить с заместителем директора Егором Журавым:

— Задолженность по зарплате выплатили частично за август. В ближайшие 2 недели планируем рассчитаться с людьми. Предприятие выиграло тендер на поставку оборудования для Минского тракторного завода на 45 млн евро. Но это не решает нашу главную проблему, связанную с налогом на землю, который в последние несколько лет увеличился в 3 раза за счет применения повышающего коэффициента и привязки к доллару США. За 19 гектаров в прошлом году заплатили в бюджет миллион рублей, в нынешнем — 720 тысяч.

О том, что в некоторых организациях Минска ежемесячно выявляются случаи задолженности по выплате зарплаты, ранее сообщил начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата совета федерации профсоюзов Дмитрий Шевчук. Напомним, ранее глава Администрации президента Наталья Кочанова поставила задачу ликвидировать задолженность по заработной плате в Минске.