Самые высокооплачиваемые музыканты мира в 2017 году по версии Forbes





Американский рэпер Шон Комбс, известный как Дидди, признан самым высокооплачиваемым музыкантом мира в 2017 году. Лидер прошлогоднего рейтинга Тейлор Свифт заняла лишь 17-е место.

Американский журнал Forbes назвал американского рэпера Пафф Дэдди и Пи Дидди, самым высокооплачиваемым музыкантом 2017 года: он заработал 130 млн долларов без вычета налогов.



В этом году Пи Дидди устроил музыкальный тур Bad Boy Family Reunion, а также заключил рекламный контракт с водкой Ciroc. Кроме того, успешно продалась его коллекция одежды Sean John — на 70 млн долларов.



Второе место заняла певица Бейонсе, заработавшая 105 млн долларов. Только ей и Пи Дидди удалось заработать более 100 млн долларов. Бейонсе основный заработок принес мировой тур Queen Bey's Formation World Tour, чистый доход от которого составил четверть миллиарда долларов. Другой рэпер, Дрейк, занял третью строчку рейтинга Forbes, заработав за год 94 млн долларов.

«Артисты больше не зарабатывают на продаже песен», — отметил в разговоре с Forbes музыкант Эйбел Тесфайе (псевдоним The Weeknd). Он заработал в этом году 92 млн долларов, большую часть которых во время фестиваля Live Nation. ​

«Действительно, выступления — это большая часть заработка для крупных артистов», — отмечает издание. Например, Тэйлор Свифт заняла 17-е место с 44 млн долларов , а Jay-Z — 19-е с 42 млн долларов, так как они не играли «внушительного числа концертов» в этому году. ​Forbes считает период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года., сообщает РБК .



Поп-рок группа Coldplay заняла пятое место (британским музыкантам удалось заработать 88 млн долларов), шестое — Guns N' Roses (84 млн долларов), седьмое — самый молодой музыкант в рейтинге — Джастин Бибер (он заработал 83,5 млн долларов).

На восьмом месте расположился американский фолк-исполнитель Брюс Спрингстин, заработавший 75 млн долларов, 10 млн долларов из которых — на продаже мемуаров Born to Run. Девятое место заняла певица Адель (69 млн долларов), десятое место — пионеры треш-металла Metallica (66,5 млн долларов).

