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Самые высокооплачиваемые музыканты мира в 2017 году по версии Forbes
07.12.2017 12:05 — Разное | Ежедневник
Американский рэпер Шон Комбс, известный как Дидди, признан самым высокооплачиваемым музыкантом мира в 2017 году. Лидер прошлогоднего рейтинга Тейлор Свифт заняла лишь 17-е место.
Американский журнал Forbes назвал американского рэпера Пафф Дэдди и Пи Дидди, самым высокооплачиваемым музыкантом 2017 года: он заработал 130 млн долларов без вычета налогов.
«Артисты больше не зарабатывают на продаже песен», — отметил в разговоре с Forbes музыкант Эйбел Тесфайе (псевдоним The Weeknd). Он заработал в этом году 92 млн долларов, большую часть которых во время фестиваля Live Nation.
«Действительно, выступления — это большая часть заработка для крупных артистов», — отмечает издание. Например, Тэйлор Свифт заняла 17-е место с 44 млн долларов , а Jay-Z — 19-е с 42 млн долларов, так как они не играли «внушительного числа концертов» в этому году. Forbes считает период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года., сообщает
На восьмом месте расположился американский фолк-исполнитель Брюс Спрингстин, заработавший 75 млн долларов, 10 млн долларов из которых — на продаже мемуаров Born to Run. Девятое место заняла певица Адель (69 млн долларов), десятое место — пионеры треш-металла Metallica (66,5 млн долларов).
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Американский рэпер Шон Комбс, известный как Дидди, признан самым высокооплачиваемым музыкантом мира в 2017 году. Лидер прошлогоднего рейтинга Тейлор Свифт заняла...
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