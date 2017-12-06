Беларусь и Египет откроют сборочное производство двигателей





Во время визита в Египет делегации Минского моторного завода во главе с генеральным директором Игорем Емельяновичем, была достигнута договоренность с египетским производителем Helwan Diesel об открытии сборочного производства двигателей.

Белорусская делегация посетила Министерство военной промышленности Египта, крупные промышленные предприятия, занимающиеся производством двигателей и автотранспортных средств, а также компании, работающие в сфере поставок автотракторной техники.

Во время переговоров с ведущим египетским производителем двигателей внутреннего сгорания Helwan Diesel была достигнута договоренность создать сборочное производство наиболее востребованного двигателя на рынке Египта. Кроме того, решено проработать вопрос по приобретению египетской стороной двигателей малой мощности, сообщила БЕЛТА .

Кроме того, с руководством компании International Company for Industry and Projects, реализующей бетоносмесители на базе шасси ОАО "МАЗ", была достигнута договоренность о поставке опытного образца надстройки бетоносмесителя производства Минского моторного завода для его тестирования.

