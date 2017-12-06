Минчанка Алена купила машину в Германии со всеми документами и ключами, без проблем поставила ее на учет и ездила на ней год. А потом неожиданно машину забрали по решению суда — оказалось, что она угнана. Но и на этом приключения не закончились — теперь истребованная судом машина ездит с номерами Алены по Минску, а девушка с трудом отбилась от чужих штрафов за превышение скорости. Как дорогая покупка может обернуться чередой неудач и судебных заседаний, Алена рассказала AUTO.TUT.BY.

О том, что машина в угоне, узнали через год





Эта история началась в 2012 году, когда родители Алены (имя изменено) захотели приобрести в Германии автомобиль. На сайте по продаже нашли подходящий вариант — BMW X6 2008 года выпуска.

— Так как работа у моих родителей связана с частыми разъездами, они сделали на меня гендоверенность, и всеми вопросами покупки занималась я. Сама за машиной не поехала, а выписала доверенность проверенному «перегонщику». Он и занимался всеми вопросами. Мы оплатили выбранный автомобиль, BMW X6 привезли к литовской границе, откуда его и забрал водитель. К автомобилю прилагался полный пакет документов, два ключа — в общем, все законно и прозрачно. Уплатили таможенные пошлины, поставили на учет, получили номера, — рассказывает Алена.

12 апреля 2012 года девушка стала полноправной владелицей автомобиля. Год Алена ездила без проблем. Но вдруг ее пригласили пройти автоэкспертизу. При проведении сверки баз зарегистрированного автотранспорта с базой данных угнанного и похищенного транспорта было установлено, что автомобиль разыскивается Интерполом.





Через месяц проверок выяснилось, что автомобиль имеет оригинальные VIN-номера, нет следов изменения номера. Но был один нюанс. Купленный год назад BMW X6 попал в базу угнанных автомобилей Интерпола. Каким образом это произошло, Алене выяснить не удалось. Девушке выдали новый техпаспорт, где было указано, что машина находится в розыске.

— При выдаче техпаспорта предупредили, что выехать за границу на этой машине у меня уже не получится, потому что при возращении назад ее у меня на границе изымут. Снять с учета автомобиль тоже нельзя до того, как его снимут из розыска. Я начала узнавать по своим друзьям, у кого такие машины, кто как покупал, как пригонял. Кто-то купил с перебитыми номерами, кто-то купил по цене в два раза ниже рыночной. Но у меня не было никаких оснований подозревать, что машина в угоне. Она прошла литовскую границу, цена на нее была обычной рыночной, в комплекте шли два ключа и все документы, — говорит Алена.

Какое-то время родители Алены ездили на машине, но потом решили ее продать. Работа требовала выездов за границу, и «невыездная» машина их не устраивала. Но уже в начале ноября 2013 года пришел иск на имя владелицы от немецкой страховой компании о том, что автомобиль должен быть возвращен владельцу, то есть непосредственно страховой. Немецкая компания выплатила компенсацию владельцу этой BMW за угон и теперь требовала уже свой автомобиль на законных основаниях.

Одним из представителей страховой компании в Беларуси был адвокат Денис Шерстнев, действующий на основании доверенности. По ней он мог подавать иски, вести все дела по вопросам востребования и получения у физических лиц или официальных органов похищенного автомобиля BMW X6, принадлежавшего Алене.

— Суд Минского района вынес решение удовлетворить требования истца об истребовании своего имущества. Там даже не разбирались, только спросили: «Как вы вообще не поняли, что машина краденая?». Я им говорю: «Вы знаете, при наличии всех документов, двух комплектов ключей, после прохождения таможни, постановки на учет на каком этапе, в каком действии я должна была понять, что машина угнанная?», — удивляется Алена.





Еще два суда, включая Верховный суд, оставили решение без изменения. Семья потратилась на суды, на адвокатов, и единственное, чего удалось добиться, — освобождения от госпошлины, потому что Алена — мать-одиночка с двумя детьми.

Казалось бы, все просто, но в деле есть несколько неясных вопросов. Один из них: как у автомобиля при передаче его на границе оказались два ключа и полный комплект документов, если из материалов дела известно, что оригинальные ключи хранились в сейфе в помещении собственника, а документы на автомобиль — в банке?

Почему BMW X6 все еще ездит по Минску?





Немецкий адвокат Алены утверждал, что по закону автомобиль должен был в течение 10 дней после изъятия быть отправлен собственнику в Германию. Но девушка рассказала, что видела свой BMW с номерами, полученными при регистрации, разъезжающим по Минску. Более того, Алене начали приходить «письма счастья» по камерам фотофиксации.

— Я не понимаю, как такое может быть. Я ходила в ГАИ, приносила решение суда об изъятии автомобиля. Единственное, чего мне удалось добиться, это не оплачивать штрафы по фотофиксации. О какой справедливости может идти речь, если автомобиль почти два года ездит по Минску после того, как я его отдала по решению суда? — удивляется Алена.

Рассматривала семья Алены и вариант иска к дилеру, с площадки которого был куплен автомобиль. Но адвокат сказал, что разбирательства могут затянуться не на один год. В итоге пришлось смириться с потерей и машины, и денег.

Что делать с автомобилем, решает страховая



Фото носит иллюстративный характер

Мы связались с адвокатом Денисом Шерстневым, который указан в доверенности от немецкой страховой компании, чтобы узнать дальнейшую судьбу переданного представителям страховой автомобиля BMW X6.

— Я никак не связан с дальнейшими действиями, которые производятся в отношении автомобиля. Я только представляю интересы страховой компании в суде в качестве адвоката. Что же касается нахождения автомобиля в Беларуси, то такая ситуация вполне могла сложиться. После получения своего имущества — автомобиля — страховая компания может им распоряжаться по своему усмотрению, в том числе — реализовывать на территории той страны, где автомобиль был истребован. Такое решение принимается страховой компанией в том случае, если нет экономической целесообразности в возврате автомобиля на территорию Германии.

Сейчас Алена разыскивает автовладельцев, которые лишились своих автомобилей аналогичным образом, чтобы понять, как действовать в подобной ситуации. Связаться с Аленой можно через редакцию AUTO.TUT.BY.