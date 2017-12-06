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Еще не автомобиль, но уже и не скутер: PSA Group представила свою альтернативу Renault Twizy

07.12.2017 12:12 — Разное | Tut.by  
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Разработанный в рамках проекта EU-LIVE (Efficient Urban Light Vehicle) концепт от PSA Group — очередное видение персонального транспорта будущего, призванного разгрузить мегаполисы от пробок.


Напомним, что PSA Group выпускает модели Peugeot, DS и Citroen, но в данном случае речь идет о «безродном» концепте — у машинки нет даже названия. Но посыл создателей и без того ясен — это ответ французов тому же Renault Twizy и показанному весной этого года Toyota i-TRIL. Другими словами, перед нами еще одна попытка объединить маневренность двухколесной техники с маломальским комфортом автомобиля — такое транспортное средство, уверены создатели, станет альтернативой привычным скутерам и городским малолитражкам.


В длину диковинка достигает 2,4 м, ширина — всего 0,85 м. За движение отвечает «подзаряжаемая» гибридная установка, состоящая из одноцилиндрового бензинового моторчика мощностью 42 лошадиные силы, пары электродвигателей и 48-вольтовой батареи разработки Samsung. Запас электрохода составляет 70 км, с работающим ДВС пробег увеличивается до 300 км. При этом разогнаться машинка может до 130 км/ч. Как и у i-Tril, у французского концепта имеется система, регулирующая угол наклона кузова в поворотах и предотвращающая опрокидывания.


О серийном будущем концепта французы пока помалкивают, но, очевидно, шансы есть.

 
 
Ссылка на источник 24
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PSA Group показал концепт городского транспортного средства, которое представляет собой что-то среднее между скутером и автомобилем. Проект получит гибридную силовую...

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