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Мутко ответил "ну вы разворачиваете" на вопрос об ответственности за Игры
Вице-премьер Виталий Мутко ответил на вопрос о своей персональной ответственности
— Ну о чем вы. Ну вы разворачиваете… Конечно, я с этой командой. И сейчас главная задача — защитить честь и достоинство этих ребят. И я это буду делать, — сказал Мутко, отвечая на вопрос корреспондента РБК о том, чувствует ли он персональную ответственность за то, что исполком МОК лишил российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
Корреспондент РБК обратил внимание вице-премьера на распространенное мнение о том, что Мутко лично ответственен за ситуацию с российской сборной.
— Ну послушайте, мало ли кто будет сейчас заявлять. Ну мы не будем сейчас реагировать на каждое заявление, — прервал Мутко корреспондента РБК.
Ранее Международный Олимпийский комитет (МОК)
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Комментируя решение МОК ранее, вице-премьер говорил, что не считает его справедливым по отношению к спортсменам и стране. А вот решение МОК, принятое относительно него самого, Мутко оценивать отказался, заявив, что сейчас «не время думать о себе».
Решение относительно участия России в Олимпиаде основывалось в том числе на показаниях информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) — Григория Родченкова (возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию), а также двух спортсменов, Виталия и Юлии Степановых.
Независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена пришла к заключению, что в российские спортсмены систематически принимали допинг при широкой поддержке государственных институтов и чиновников министерства спорта.
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— Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Олимпиаде], если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве, — сказал Путин во время общения с рабочими Горьковского автозавода.
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Вице-премьер Виталий Мутко ответил на вопрос о своей персональной ответственности за ситуацию с олимпийской сборной России.
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