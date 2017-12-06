Вице-премьер Виталий Мутко ответил на вопрос о своей персональной ответственности за ситуацию с олимпийской сборной России , передает корреспондент РБК.



Виталий Мутко. Фото: Reuters

— Ну о чем вы. Ну вы разворачиваете… Конечно, я с этой командой. И сейчас главная задача — защитить честь и достоинство этих ребят. И я это буду делать, — сказал Мутко, отвечая на вопрос корреспондента РБК о том, чувствует ли он персональную ответственность за то, что исполком МОК лишил российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Корреспондент РБК обратил внимание вице-премьера на распространенное мнение о том, что Мутко лично ответственен за ситуацию с российской сборной.

— Ну послушайте, мало ли кто будет сейчас заявлять. Ну мы не будем сейчас реагировать на каждое заявление, — прервал Мутко корреспондента РБК.

​Ранее Международный Олимпийский комитет (МОК) отстранил российскую сборную от зимней Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году.

Допущенные к соревнованиям спортсмены из России смогут выступать только под нейтральным флагом. Одновременно МОК запретил бывшему министру спорта Виталию Мутко и его бывшему заместителю Юрию Нагорных посещать все будущие Олимпийские игры.

Комментируя решение МОК ранее, вице-премьер говорил, что не считает его справедливым по отношению к спортсменам и стране. А вот решение МОК, принятое относительно него самого, Мутко оценивать отказался, заявив, что сейчас «не время думать о себе».

Решение относительно участия России в Олимпиаде основывалось в том числе на показаниях информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) — Григория Родченкова (возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию), а также двух спортсменов, Виталия и Юлии Степановых.

Независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена пришла к заключению, что в российские спортсмены систематически принимали допинг при широкой поддержке государственных институтов и чиновников министерства спорта.

Часть российских спортсменов заявила о готовности участвовать в Играх под нейтральным флагом. Президент Владимир Путин допустил возможность такого варианта .

— Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Олимпиаде], если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве, — сказал Путин во время общения с рабочими Горьковского автозавода.