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Американец спас из пожара свою Xbox и стал героем фотожаб

07.12.2017 12:21 — Разное | Tut.by  
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В декабре в штате Калифорния (США) объявили чрезвычайное положение из-за продолжающегося лесного пожара. При эвакуации Роберта Ромеро сфотографировали в тот момент, когда он выносил из горящего дома свою игровую консоль Xbox, что рассмешило пользователей в Сети. Об этом сообщает TJournal.


Фото: Pasadena Star-News

Лесной пожар под названием «Крик» подобрался вплотную к некоторым районам Лос-Анджелеса вроде Сантьяго Эстейтс. Более 180 тысячам человек посоветовали покинуть свои дома из-за близости огня.

Издание Los Angeles Daily News 5 декабря опубликовало репортаж о жителях Сантьяго Эстейтс, чьи дома пострадали от «Крика». Газета проиллюстрировала материал фотографией Роберта Ромеро, который «эвакуировался» из своего дома. В руках у американца была только консоль Xbox.

Вскоре на снимок обратил и сам Ромеро: его твит стал популярным.

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