ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеомост на тему: "Точки роста в международных академических рейтингах"

07.12.2017 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

На мероприятии речь пойдет о моделях и эффективных практиках продвижения университетов в глобальных академических рейтингах, а также о мерах поддержки университетов для повышения рейтинговых показателей.

В обсуждении примут участие:

В Минске:

  • проректор по учебной работе Белорусского государственного университета Алексей ТОЛСТИК.

В Астане:

  • представители экспертного сообщества Республики Казахстан.

В Лондоне:

  • представители экспертного сообщества по академическим рейтингам.

В Москве:

  • заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Людмила ОГОРОДОВА;
  • и.о. директора ФГАНУ "Социоцентр", руководитель Проектного офиса Проекта 5-100 Надежда ПОЛИХИНА;
  • генеральный директор CCN Russia Александр АВАКЯНЦ;
  • президент Центра всемирного рейтинга университетов Надим МАХАССЕН;
  • торговый представитель в России и СНГ Австралийской торговой и инвестиционной комиссии (Аустрейд) Стив РАНК.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 11 декабря, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 11 декабря, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Астана – Лондон – Москва на тему: "Точки роста в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске запустили первую в СНГ сеть для «интернета вещей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика