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Видеомост на тему: "Точки роста в международных академических рейтингах"
07.12.2017 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь
На мероприятии речь пойдет о моделях и эффективных практиках продвижения университетов в глобальных академических рейтингах, а также о мерах поддержки университетов для повышения рейтинговых показателей.
В обсуждении примут участие:
В Минске:
В Астане:
В Лондоне:
В Москве:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 11 декабря, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail:
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В понедельник, 11 декабря, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Астана – Лондон – Москва на тему: "Точки роста в...
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