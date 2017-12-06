На мероприятии речь пойдет о моделях и эффективных практиках продвижения университетов в глобальных академических рейтингах, а также о мерах поддержки университетов для повышения рейтинговых показателей.

В обсуждении примут участие:

В Минске:

проректор по учебной работе Белорусского государственного университета Алексей ТОЛСТИК.

В Астане:

представители экспертного сообщества Республики Казахстан.

В Лондоне:

представители экспертного сообщества по академическим рейтингам.

В Москве:

заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Людмила ОГОРОДОВА;

и.о. директора ФГАНУ "Социоцентр", руководитель Проектного офиса Проекта 5-100 Надежда ПОЛИХИНА;

генеральный директор CCN Russia Александр АВАКЯНЦ;

президент Центра всемирного рейтинга университетов Надим МАХАССЕН;

торговый представитель в России и СНГ Австралийской торговой и инвестиционной комиссии (Аустрейд) Стив РАНК.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 11 декабря, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

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