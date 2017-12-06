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Видеомост, посвященный проблеме экстремизма на постсоветском пространстве

07.12.2017 12:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В наибольших масштабах исламский экстремизм угрожает России, странам Центральной Азии, а также двум государствам Южного Кавказа — Азербайджану и Грузии. В рамках мероприятия будет представлен аналитический доклад, подготовленный Институтом международных исследований МГИМО МИД России.

В обсуждении примут участие:

В Минске:

  • эксперты и представители СМИ.

В Астане:

  • эксперты и представители СМИ.

В Москве:

  • директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ;
  • старший научный сотрудник Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид ГУСЕВ;
  • президент кыргызского Центра перспективных исследований Сергей МАСАУЛОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 11 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.:  +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 11 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Москва – Астана – Минск, посвященный проблеме распространения...

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