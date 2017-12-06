|
Видеомост, посвященный проблеме экстремизма на постсоветском пространстве
07.12.2017 12:26 — Разное | Sputnik Беларусь
В наибольших масштабах исламский экстремизм угрожает России, странам Центральной Азии, а также двум государствам Южного Кавказа — Азербайджану и Грузии. В рамках мероприятия будет представлен аналитический доклад, подготовленный Институтом международных исследований МГИМО МИД России.
В обсуждении примут участие:
В Минске:
В Астане:
В Москве:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 11 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
E-mail:
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 11 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Москва – Астана – Минск, посвященный проблеме распространения...
|
Архив (Разное)
Комментарии