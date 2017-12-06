За сколько ушли с молотка самые дорогие и дешевые участки под Гродно - и где они находятся

Самые дорогие участки, проданные в этом году на аукционах, находятся в Коптевском сельсовете, самые дешевые — в Скидельском. В землеустроительной службе Гродненского райисполкома «Перспективе» рассказали, почем нынче земля в пригороде Гродно.



Фото: 1000dosok.info

Стоимость наделов в Коптевском сельсовете из года в год обходится участникам аукционов в рекордные суммы. Этот не стал исключением. Правда, обычно бурные торги разгорались за участки в Коробчицах, начальная цена взлетала в несколько раз — а бывало, и в десять. В этом году, судя по результатам торгов, участники не готовы были выкладывать солидные суммы. Большинство участков продано за 12 тысяч рублей при стартовой цене в 10 тысяч. Один ушел с молотка за 30 тысяч. Присматриваются граждане к деревне Каменка Коптевского сельсовета. Земля на продажу в новом микрорайоне «Каменка» стала выставляться сравнительно недавно. Участки уходили с молотка ненамного выше начальной цены, которая составляла 5−7 тыс. рублей.

А вот один из аукционов по продаже земли в Славичах того же сельсовета явно войдет в историю. Начальная стоимость участка — 5 тысяч рублей. В ходе торгов она выросла более чем в 10 раз — и в итоге участок площадью 9 соток был продан за 67 тысяч рублей, рассказал начальник землеустроительной службы Игорь Дорошев.

Самая дешевая земля — в Скидельском сельсовете. Участки в Глинянах, Кошубинцах ушли с молотка за 3,5−4,5 тысячи рублей при начальной стоимости 2,5−3 тысячи. В Головачах вообще наделы оказались невостребованными.

Поутихли страсти на торгах и в Путришковском сельсовете. По-прежнему пользуются спросом участки в Путришках и Зарице. Правда, вырученные от их продажи суммы становятся всё скромнее. Например, наделы в Зарице ушли с молотка за 23 тысячи рублей при стартовой 10 тыс. В Путришках надел площадью 13 соток по улице Тарханова достался победителю аукциона почти за 17 тысяч рублей.

Предлагались варианты и в других деревнях сельсовета, но желающих не оказалось. В частности, не нашли хозяев наделы в Чещавлянах, Яловщине. Равно как и три надела в Скиделе — по улицам Зеленой, Коммунальной и Железнодорожной.

Не может ныне похвастаться рекордными продажами и Вертелишковский сельсовет. Помнится, разгорались нешуточные торги на аукционах по продаже участков в поселке Береговом. Сейчас за лоты, начальная цена которых составляла 8 тысяч рублей, «боролись» максимум по два участника. В итоге наделы ушли с молотка за 12−13 тысяч рублей.

Специалисты связывают спад цен на землю с низкой покупательской способностью. Если в нескольких километрах от областного центра земля остается невостребованной при относительно низкой стартовой стоимости, то чего можно хотеть от отдаленных сельсоветов. Таких, например, как Одельский или Сопоцкинский. Неудивительно, что в Одельском в этом году не продали ни одного надела, хотя и выставляли на торги четыре — в деревнях Струбка и Брузги. В Сопоцкинском из тринадцати продали один — в Заречанке. И тот почти за начальную стоимость, поскольку был всего один участник.

Где и когда будут еще продавать землю?



Фото: Электронный Солигорск

До конца года пройдут три аукциона.

11 декабря, приглашает Коптевский сельисполком: один участок в Коробчицах по ул. Тюльпановой (начальная цена 14 тысяч рублей) и два — в Каменке (по 5 тысяч рублей).

Предложения поступят и от Путришковского сельисполкома. На торги выставлены один участок в агрогородке Путришки по ул. Ольшанова (начальная цена 10 тысяч рублей), пять участков в Зарице (начальная цена каждого — 6 тысяч рублей), два — в деревне Дуброва (5 тысяч). Аукцион состоится 12 декабря.

А 28 декабря райисполком выставит на торги три земельных участка различного функционального назначения. Один расположен в районе деревни Старина Озерского сельсовета. Его площадь 47 соток. Целевое назначение — для строительства и обслуживания объекта «Дом охотника и рыболова». Начальная цена 258 рублей. Второй надел площадью 15 соток находится в деревне Зарица и предназначен для размещения объектов розничной торговли. Стартовая цена — 5,3 тыс. рублей. Третий участок площадью 32 сотки расположен в Коробчицах. Он предназначен для строительства и обслуживания магазина и кафе. Торги по данному лоту стартуют без малого с 7 тысяч рублей.

За 11 месяцев этого года в Гродненском районе проведено 45 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, на которых продали 76 наделов. Бюджет выручил более 730 тысяч рублей. Больше всего продали Подлабенский (22 участка), Коптевский (13) и Вертелишковский (10) сельсоветы.