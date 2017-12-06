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Найди леопарда: фотограф показал безупречную маскировку хищника
Фотограф Ингер Вандике
Этот снимок был сделан в области Ладакх в Индии. Фотограф провел несколько дней, путешествуя по местам, где водятся ирбисы (их также называют снежными леопардами). Наконец фотограф заснял хизника в засаде.
Бараны вовремя заметили опасность и убежали. А вот Вандике разглядел ирбиса только, когда тот выпрыгнул. «Пересматриваю фотографии и задаюсь вопросом: сколько леопардов мы прошли мимо, не заметив?» — отметил фотограф.
Ирбисы обитают в горах Центральной Азии. Обычно они охотятся на копытных, могут справиться с добычей, втрое превосходящей их по массе. Сейчас численность ирбисов катастрофически мала — популяция вида в 2003 году по различным оценкам составляла от 4 до 7 тысяч особей.
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