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Найди леопарда: фотограф показал безупречную маскировку хищника

07.12.2017 12:50 — Разное | Tut.by  
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Фотограф Ингер Вандике сделал снимок, на котором сразу видна только пара голубых баранов. На самом деле, прямо посреди кадра прячется кое-кто еще. Проверьте: сможете ли вы отыскать хищника?


Фото: Caters / dailymail.co.uk

Этот снимок был сделан в области Ладакх в Индии. Фотограф провел несколько дней, путешествуя по местам, где водятся ирбисы (их также называют снежными леопардами). Наконец фотограф заснял хизника в засаде.

Бараны вовремя заметили опасность и убежали. А вот Вандике разглядел ирбиса только, когда тот выпрыгнул. «Пересматриваю фотографии и задаюсь вопросом: сколько леопардов мы прошли мимо, не заметив?» — отметил фотограф. 

Кликните здесь, чтобы увидеть ирбиса

Ирбисы обитают в горах Центральной Азии. Обычно они охотятся на копытных, могут справиться с добычей, втрое превосходящей их по массе. Сейчас численность ирбисов катастрофически мала — популяция вида в 2003 году по различным оценкам составляла от 4 до 7 тысяч особей.

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