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Сборная США усомнилась в необходимости ехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан

07.12.2017 12:45 — Разное | Tut.by  
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Вопрос участия американских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане остается открытым. Как заявила постпред США в ООН Никки Хейли, все будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове, сообщает CNN.

По ее словам, администрация Белого дома примет все меры, чтобы защитить членов национальной сборной.

— Мы никогда ничего не боимся. И, конечно же, это прекрасная возможность для всех них, чтобы поехать и сделать что-то трудное, — сказала Хейли.

Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной. Ранее в четверг власти КНДР высказали мнение, что война будет неизбежной. Так Пхеньян отреагировал на масштабные совместные учения войск Южной Кореи и США.

Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

 
 
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Вопрос участия американских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане остается открытым.

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