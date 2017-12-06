Сборная США усомнилась в необходимости ехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан

Вопрос участия американских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане остается открытым. Как заявила постпред США в ООН Никки Хейли, все будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове, сообщает CNN .

По ее словам, администрация Белого дома примет все меры, чтобы защитить членов национальной сборной.

— Мы никогда ничего не боимся. И, конечно же, это прекрасная возможность для всех них, чтобы поехать и сделать что-то трудное, — сказала Хейли.

Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной. Ранее в четверг власти КНДР высказали мнение, что война будет неизбежной. Так Пхеньян отреагировал на масштабные совместные учения войск Южной Кореи и США.

Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.